/महाकाल मंदिर में लड्डू प्रसाद की बंपर बिक्री, 8 दिन में 2.35 करोड़ से ज्यादा की कमाई, शीघ्र दर्शन से भी 3.50 करोड़ की आय

8 दिन में 2.35 करोड़ से ज्यादा की कमाई

दरअसल, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन में बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं. दर्शन के बाद भक्त प्रसाद को आस्था और आशीर्वाद का प्रतीक मानकर अपने साथ ले जाते हैं. भक्तों की बढ़ती संख्या के साथ-साथ लड्डू प्रसाद की बिक्री में भी काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है. मंदिर समिति के आंकड़ों के अनुसार 30 जुलाई से 6 अगस्त तक आठ दिनों की अवधि में 497.439 क्विंटल लड्डू प्रसाद बेचा गया. इससे महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति को 2 करोड़ 35 लाख 26 हजार 650 रुपये की कमाई हुई. आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बिक्री 77.360 क्विंटल 3 अगस्त को हुई, जिस दिन बाबा महाकाल की पहली शाही सवारी निकली थी. अकेले उस दिन भक्तों ने ₹36.70 लाख से ज़्यादा का लड्डू प्रसाद खरीदा. इसके अलावा 2 अगस्त को 76.010 क्विंटल और 1 अगस्त को 69.989 क्विंटल प्रसाद बेचा गया.