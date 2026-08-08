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महाकाल मंदिर में लड्डू प्रसाद की बंपर बिक्री, 8 दिन में 2.35 करोड़ से ज्यादा की कमाई, शीघ्र दर्शन से भी 3.50 करोड़ की आय

सावन के महीने में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. 30 जुलाई से 6 अगस्त के बीच सिर्फ आठ दिनों में मंदिर समिति ने 497 क्विंटल से ज्यादा लड्डू प्रसाद बेचकर ₹2.35 करोड़ से ज्यादा की कमाई की.

Written ByAnimesh SinghEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 08, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:51 AM IST
महाकाल मंदिर में लड्डू प्रसाद की बंपर बिक्री, 8 दिन में 2.35 करोड़ से ज्यादा की कमाई, शीघ्र दर्शन से भी 3.50 करोड़ की आय

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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