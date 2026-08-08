/महाकाल मंदिर में लड्डू प्रसाद की बंपर बिक्री, 8 दिन में 2.35 करोड़ से ज्यादा की कमाई, शीघ्र दर्शन से भी 3.50 करोड़ की आय

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सावन के पवित्र महीने में देश-विदेश से लाखों भक्त विश्वप्रसिद्ध मशहूर ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन पहुंच रहे हैं. भक्त न केवल भगवान के दर्शन के लिए बल्कि लड्डू महाप्रसाद को लेकर भी बहुत उत्साह दिखा रहे हैं. महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के हालिया आंकड़ों के अनुसार 30 जुलाई से 6 अगस्त के बीच आठ दिनों में भक्तों ने 497.439 क्विंटल लड्डू प्रसाद खरीदा. इससे मंदिर समिति को ₹2,35,26,650 की कमाई हुई. सबसे ज्यादा बिक्री 77.360 क्विंटल 3 अगस्त को हुई, जो बाबा महाकाल की पहली सवारी का दिन था. इस एक दिन में ₹36.70 लाख की कमाई हुई.
8 दिन में 2.35 करोड़ से ज्यादा की कमाई
दरअसल, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन में बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं. दर्शन के बाद भक्त प्रसाद को आस्था और आशीर्वाद का प्रतीक मानकर अपने साथ ले जाते हैं. भक्तों की बढ़ती संख्या के साथ-साथ लड्डू प्रसाद की बिक्री में भी काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है. मंदिर समिति के आंकड़ों के अनुसार 30 जुलाई से 6 अगस्त तक आठ दिनों की अवधि में 497.439 क्विंटल लड्डू प्रसाद बेचा गया. इससे महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति को 2 करोड़ 35 लाख 26 हजार 650 रुपये की कमाई हुई. आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बिक्री 77.360 क्विंटल 3 अगस्त को हुई, जिस दिन बाबा महाकाल की पहली शाही सवारी निकली थी. अकेले उस दिन भक्तों ने ₹36.70 लाख से ज़्यादा का लड्डू प्रसाद खरीदा. इसके अलावा 2 अगस्त को 76.010 क्विंटल और 1 अगस्त को 69.989 क्विंटल प्रसाद बेचा गया.
शीघ्र दर्शन से भी 3.50 करोड़ की आय
प्रसाद लेने के अलावा भक्त समय बचाने के लिए शीघ्र दर्शन टिकट सिस्टम में भी काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और दूर-दराज के इलाकों से आने वाले कई श्रद्धालु समय बचाने के लिए शीघ्र दर्शन सुविधा का विकल्प चुन रहे हैं. मंदिर समिति द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 30 जुलाई से 6 अगस्त के बीच शीघ्र दर्शन के 1,40,228 टिकट बेचे गए. इन टिकटों की बिक्री से मंदिर समिति को कुल ₹3,50,57,000 की कमाई हुई. इनमें से 32,490 टिकट ऑनलाइन बेचे गए, जबकि 1,07,738 टिकट काउंटरों से खरीदे गए. मंदिर समिति के अनुसार 'शीघ्र दर्शन' (जल्दी दर्शन) सुविधा से होने वाली कमाई का इस्तेमाल तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं देने और मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों के लिए किया जा रहा है.
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