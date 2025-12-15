Advertisement
दरगाह में गूंजा हनुमान चालीसा, संत के साथ शिष्यों ने किया पाठ, जानिए कमेटी ने क्या कहा?

Ujjain Dargah Controversy: उज्जैन में स्थित मौलाना मौज दरगाह परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करने का मामला सामने आया है. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ-साफ दिख रहा है कि एक संत अपने अनुयायियों के साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है. इस दौरान कुछ मुस्लिम लोग भी साथ में बैठे दिखाई देते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 15, 2025, 09:48 PM IST
दरगाह में गूंजा हनुमान चालीसा
दरगाह में गूंजा हनुमान चालीसा

Hanuman Chalisa in Ujjain: उज्जैन की धार्मिक नगरी में एक ऐसा मंजर देखने को मिला. जहां शिप्रा नदी के किनारे स्थित मौलाना मौज दरगाह परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि एक संत ने अपने शिष्यों के साथ दहगाह में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया. इस दौरान वहां पर मुस्लिम समाज के लोग भी मौजूद रहे. जहां उन्होंने शांतिपूर्वक आयोजन देखा. वायरल वीडियो, शुक्रवार का बताया जा रहा है, जो अब जमकर वायरल हो रहा है. 

इस वीडियो को लेकर लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि संत समाज ने दरगाह प्रबंधन कमेटी से कव्वाली और चादर चढ़ाने की अनुमति मांगी थी, उन्हें दे दी गई थी. कमेटी ने माना कि धार्मिक स्थल पर सभी धर्मों के लोग आस्था रखते हैं. इस लिए कमेटी की तरफ से अनुमति दे दी गई थी. हालांकि, दरगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने की जानकारी किसी ने नहीं दी थी. वहीं कमेटी का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है. हालांकि, अभी तक कमेटी की तरफ से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. 

समाज के लिए सकारात्मक संदेश 
बता दें कि दरगाह में हनुमान चालीसा का पाठ हुनमान अष्टमी के दिन किया गया था. रामघाट के पास स्थित दरहाग में संत बम बम भोले बाबा ने अपने शिष्यों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कराया था. लोग इस पूरी घटना को बहुत ही खास मान रहे हैं, क्योंकि यह सब बिना किसी पुलिस सुरक्षा के हुआ है. वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसे उज्जैन की गंगा-जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बता रहे हैं. कई लोग इसे समाज के लिए सकारात्मक संदेश भी मान रहे हैं. 

पहले भी कर चुके हैं कार्यक्रम
इस पूरे घटना के बाद बम-बम भोले बाबा अब चर्चा में आ गए हैं. कहा जा रहा है कि उनके शिष्य उन्हें चमत्कारी संत के रूप में मानते हैं. वहीं शिष्यों का कहना है कि यह सब इससे पहले भी अलग-अलग धार्मिक स्थलों पर इसी तरह के आयोजन कर चुके हैं. उनकी सादगी और रहन सहन भी लोगों को आकर्षित करती है. कहा जा रहा है कि वे आमतौर पर ज्यादा लोगों से नहीं मिलते और देश के अलग-अलग धार्मिक स्थलों पर साधारण वेश में भ्रमण करते रहते हैं. 

(रिपोर्टः अनिमेष सिंह, उज्जैन)

