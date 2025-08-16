Janmashtami 2025: उज्जैन में है विश्व की सबसे पुरानी शिक्षास्थली! जहां 11 साल की उम्र में आए थे भगवान श्रीकृष्ण

Janmashtami 2025 in Ujjian: वैसे तो उज्जैन को महाकाल की नगरी के रुप में जाना जाता है लेकिन उज्जैन में भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली भी है. द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण 11 वर्ष की उम्र में उज्जैन के ऋषि सांदिपनी के पास विद्या अध्ययन के लिए आए थे. यही वजह है कि भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदिपनी आश्रम देश-विदेश के भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है. उज्जैन के सांदिपनी आश्रम में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया है.

आज सुबह से ही यहाँ भक्तो का तांता लगा हुआ है. दूर दूर से भक्त यहां पहुंच रहे है. उज्जैन के सांदिपनी आश्रम में गुरुगोविंद उत्सव मनाया गया. सबसे पहले भगवान कृष्ण का पंचामृत अभिषेक किया गया इसके बाद महाआरती हुई.

द्वापर युग में आए थे भगवान श्रीकृष्ण

सांदपनी आश्रम विश्व की सबसे पुरानी विधास्थली है. यहां पर करीब पांच हजार साल पहले द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण अपने भाई बलराम के साथ विद्या अध्ययन करने आए थे. इस आश्रम में रहकर भगवान ने कुल चौंसठ दिनों में चार वेद, छह शास्त्र, अठारह पुराण, चौंसठ कला, गीता ज्ञान और गुरुसेवा को आत्मसात किया था. इसी आश्रम मे सुदामा से श्रीकृष्ण की मित्रता हुई थी. भगवान ने इस आश्रम में ही जीवन की वास्तविकता को जाना था.

सांदीपनी आश्रम के बारे में रोचक जानकारी

उज्जैन स्थिति सांदीपनि आश्रम के परिसह में एक प्राचीन गोमती कुंड भी है. जिसको लेकर ऐसा कहा जाता है कि गुरु सांदीपनि को दूर तीर्थों पर न जाना पड़े, इसलिए भगवान श्रीकृष्ण ने सभी तीर्थों के जल को यहाँ बुला लिया था. इसके अलावा इस परिसर में सर्वेश्वर महादेव का मंदिर भी है, जहां श्रीकृष्ण ने भगवान शिव की पूजा की थी.

उज्जैन स्थित सांदीपनी आश्रम आज भी विद्या प्राप्ति का केंद्र बना हुआ है. यहां पर आज भी वो शिला रखी है, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने अक्षर ज्ञान का अभ्यास किया था. कई माता-पिता अपने बच्चों को लेकर विद्या आरंभ संस्कार करवाने के लिए यहां आते हैं और उनसे इसी शिला पर अक्षर लिखवाते हैं. ऐसा मानना है कि इससे बच्चे बुद्धिमान बनते हैं.

रिपोर्ट- अनिमेष सिंह, जी मीडिया, उज्जैन

