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भागीरथ को बचाना है: 200 फीट गहरे बोरवेल में 70 फीट पर फंसा मासूम, उज्जैन जिले में रेस्क्यू जारी

Ujjain Child Rescue: उज्जैन जिले के झालरिया गांव में 3 साल का एक मासूम भागीरथ देवासी खुले बोरवेल में गिर गया है. मासूम 200 फीट गहरे बोरवेल में 70 फीट पर फंसा हुआ है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 10, 2026, 08:08 AM IST
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उज्जैन में भागीरथ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
उज्जैन में भागीरथ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Ujjain News: उज्जैन जिले में भागीरथ नाम का 3 साल का मासूम 200 फीट गहरे बोरवेल में 70 फीट पर फंसा हुआ है. जिसे निकालने के लिए एनडीआरएफ-एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू करने में जुटी है. बताया जा रहा है कि उज्जैन से करीब 75 किलोमीटर दूर बड़नगर के पास झालरिया गांव में गुरुवार की रात में 3 साल का मासूम भागीरथ देवासी खेलते-खेलते खुले बोरवेल में गिर गया था. घटना रात में करीब साढ़े 7 बजे की बताई जा रही है. जैसे ही प्रशासन को इसकी जानकारी लगी तो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है. भोपाल से एनडीआरएफ की टीम भी समय से मौके पर पहुंच गई थी. जबकि हरदा, इंदौर और उज्जैन से भी टीमें जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है. 

70 फीट गहराई में फंसा भागीरथ 

भागीरथ देवासी का परिवार मूलरूप से राजस्थान का रहने वाला है. जो गड़रिया चराने के लिए उज्जैन जिले की तरफ आया था. रात को परिवार झालरिया गांव में ठहरा हुआ था. भागीरथ की मां खेत में खाना बना रही थी. तभी भागीरथ खेलते-खेलते 200 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिर गया. जिसके बाद मौके पर चींख पुकार मच गई. घटना रात करीब साढ़े 7 बजे की थी. जिसके बाद तुरंत आनन-फानन में स्थानीय प्रशासन को फोन पर सूचना दी गई और मौके पर अधिकारी पहुंचे और जिला लेवल पर और भोपाल स्तर पर जानकारी देकर तुरंत रेस्क्यू शुरू करवाया. भागीरथ 70 फीट गहराई में फंसा है. जिसे निकालने के लिए बोरवेल के बाजू से एक गड्ढा खोदा जा रहा है. जिसके बाद खुदाई चल रही है. इस बीच 70 फीट पर फंसे भागीरथ को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है. जबकि मौके पर एंबुलेंस भी रेडी हैं.

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तीन बार प्रयास विफल 

उज्जैन जिले के एसडीआरएफ कमांडेंट संतोष कुमार जाट की तरफ से जानकारी दी गई है कि समानंतर गढ्ढा खोदने में चट्टानें आ रही हैं. ऐसे में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. रेस्क्यू टीम बोरवेल के समानांतर सुरंग खोदने में परेशानियां आ रही हैं. चट्टानें आने से ड्रिलिंग रुक जाती है. ऐसे में इंदौर की टीमें भी पहुंची हैं. जिससे बच्चे को निकालने की कोशिश की जा रही है. बताया जा रहा है कि बच्चे को कपड़ें से निकालने की कोशिश भी हुई थी. लेकिन 2 से 3 बार बच्चा ऊपर खींचते समय बच्चा छूट गया था. ऐसे में भागीरथ को निकालने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. 

भागीरथ के इंतजार में बैठे लोग

तीन साल के भागीरथ को निकालने के लिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है. ऐसे में उनके इंतजार को लेकर स्थानीय लोग भी बैठे हुए हैं. क्योंकि भागीरथ को निकालने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है. स्थानीय ग्रामीण रेस्क्यू पूरा होने का इंतजार कर रहा है. सभी भागीरथ को सही सलामत निकालने की प्रार्थना में जुटे हैं. 

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