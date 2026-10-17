/बाइक सवार को बचाने के प्रयास में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 2 की मौत, चालक की बिगड़ी तबीयत और फिर...मैहर में ड्राइवर की मौत

दो बाइक सवार की मौत

हादसे की सूचना मिलते ही घोंसला से ग्रामीण और राघवी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों और पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला. इसके बाद एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को घट्टिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है. हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान महेश (पिता बापू ) और मोहन (पिता मांगीलाल) के रूप में हुई है. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, गोपाल सिंह नाम का एक मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके अलावा, बस में सवार चार महिलाएं और तीन पुरुष भी घायल हुए हैं. राघवी थाने की पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.