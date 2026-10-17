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बाइक सवार को बचाने के प्रयास में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 2 की मौत, चालक की बिगड़ी तबीयत और फिर...मैहर में ड्राइवर की मौत

मध्य प्रदेश में शुक्रवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. उज्जैन के पास माकड़ोन फंटे पर बाइक सवारों को बचाने की कोशिश में एक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई. हादसे में दो बाइक सवारों की मौत हो गई. वहीं मैहर में एक बेकाबू ट्रक सड़क किनारे खड़ी बस से टकरा गया. इस हादसे में चालक की मौत हो गई.

Written ByAnimesh SinghEdited ByPooja
Published: Oct 17, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Oct 17, 2026, 07:24 AM IST
बाइक सवार को बचाने के प्रयास में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 2 की मौत, चालक की बिगड़ी तबीयत और फिर...मैहर में ड्राइवर की मौत

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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