/बाइक सवार को बचाने के प्रयास में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 2 की मौत, चालक की बिगड़ी तबीयत और फिर...मैहर में ड्राइवर की मौत

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उज्जैन के पास माकड़ोन फंटे पर शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. आगर से उज्जैन आ रही शर्मा ट्रैवल्स की बस बाइक सवारों को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी. हादसे में दो बाइक सवारों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. बस में सवार करीब आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हैं.
जानकारी के अनुसार, बस क्रमांक MP-70-P-0161 माकड़ोन फंटे के पास पहुंची थी. इसी दौरान उज्जैन से माकड़ोन की ओर जा रहे एक बाइक सवार ने अचानक मोड़ ले लिया. उसे बचाने के प्रयास में बस बाइक से टकरा गई और अनियंत्रित होकर खाई में उतर गई. इस दौरान एक अन्य बाइक सवार भी बस की चपेट में आ गया.
दो बाइक सवार की मौत
हादसे की सूचना मिलते ही घोंसला से ग्रामीण और राघवी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों और पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला. इसके बाद एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को घट्टिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है. हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान महेश (पिता बापू ) और मोहन (पिता मांगीलाल) के रूप में हुई है. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, गोपाल सिंह नाम का एक मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके अलावा, बस में सवार चार महिलाएं और तीन पुरुष भी घायल हुए हैं. राघवी थाने की पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.
मैहर में ट्रक चालक की मौत
इसके अलावा शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे मैहर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ. सीमेंट फैक्ट्री से कच्चा सीमेंट लेकर उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा एक बेकाबू ट्रक, सड़क किनारे खड़ी बस से टकरा गया. इस हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई. मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के रायबरेली निवासी 33 वर्षीय नीरज सिंह के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, ट्रक सीमेंट फैक्ट्री से क्लिंकर लेकर रायबरेली की ओर जा रहा था. रामवन पथ गमन रोड पर उमरी पैला के पास चालक की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिससे उसका वाहन पर से नियंत्रण हट गया और ट्रक सीधे सड़क किनारे खड़ी एक बस से जा टकराया.
कैसे हुआ हादसा?
जानकारी के मुताबिक बस डिंडोरी की ओर जा रही थी, जिसमें सवार यात्री चित्रकूट से आंखों का इलाज कराकर लौट रहे थे. रास्ते में बस का टायर पंचर हो गया था. जिस वजह से ड्राइवर ने उसे बदलने के लिए बस को सड़क के किनारे रोक दिया. उसी समय बेकाबू ट्रक बस से टकरा गया.
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