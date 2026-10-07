उज्जैन में हादसों के बाद अब तेजी से पहुंचेगी मदद, पुलिस को मिली हाईटेक ट्रेनिंग

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उज्जैन जिले में पुलिस प्रशासन ने सड़क हादसों को रोकने और दुर्घटना के तुरंत बाद घायलों को समय पर मेडिकल मदद दिलाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जिले के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में तैनात CCTNS कर्मचारियों के लिए IDAR पर एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज खत्री ने कर्मचारियों को IDAR सिस्टम के बारे में जानकारी दी और सड़क हादसों से जुड़े डेटा को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड और एनालाइज करने की प्रक्रिया समझाई.
पुलिसकर्मियों को दी गई iRAD ऐप की विशेष ट्रेनिंग
ट्रेनिंग में पुलिसकर्मियों को दुर्घटना वाली जगह से जरूरी जानकारी इकट्ठा करने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने और ऐसी जगहों की पहचान करने के बारे में बताया गया जहां बार-बार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं. इसके साथ ही, दुर्घटना के बाद पुलिस की शुरुआती कार्रवाई और अलग-अलग विभागों के साथ तालमेल बिठाने पर भी जोर दिया गया, ताकि घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द मेडिकल मदद मिल सके.
इन चीजों पर विशेष फोकस
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना-संभावित इलाकों की पहचान दुर्घटना से जुड़े डेटा के सही इस्तेमाल से की जा सकती है. इसके आधार पर सड़क सुरक्षा में जरूरी सुधार भी किए जा सकते हैं. ट्रेनिंग के दौरान, दुर्घटना की सूचना मिलने पर तेजी से कार्रवाई करने, सही जानकारी इकट्ठा करने और बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने पर खास जोर दिया गया. पुलिस का कहना है कि मकसद सिर्फ दुर्घटना होने के बाद कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि डेटा और टेक्नोलॉजी की मदद से भविष्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकना भी है.
आगर रोड पर नगर निगम की कार्रवाई
इस बीच, नगर निगम ने मंगलवार को उज्जैन के व्यस्त आगर रोड पर अतिक्रमण-विरोधी अभियान चलाया. बिना इजाजत सड़क और सार्वजनिक जगहों पर लगाए गए हाथ-गाड़ी, खोखे और टिन शेड हटा दिए गए. अतिक्रमण के लिए इस्तेमाल किया गया सामान भी मौके से जब्त किया गया. आगर रोड पर अभी एक एलिवेटेड ब्रिज बन रहा है, जिससे पहले से ही ट्रैफिक जाम की समस्या है. सड़क किनारे हुए अतिक्रमण से आने-जाने वालों को और भी परेशानी हो रही थी. नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक, ट्रैफिक को सुचारू बनाने और सार्वजनिक रास्तों को अतिक्रमण-मुक्त रखने के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे.
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