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उज्जैन में मोहन भागवत का GEN Z से संवाद, 3 दिवसीय दौरे पर RSS प्रमुख, जानिए किन-किन कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

RSS प्रमुख डॉ. मोहन भागवत तीन दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर हैं. दौरे की शुरुआत इंदौर से हुई, जिसके बाद वे उज्जैन पहुंचे. यहां राष्ट्रीय युवा धर्म संसद 2026 में उन्होंने युवाओं को चरित्र निर्माण और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया. कार्यख्रम में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकार सनातन संस्कृति से जुड़े विषयों पर पेंटिंग कार्यकशाला और प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं.

Written ByPooja
Published: Sep 18, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 07:58 AM IST
उज्जैन में मोहन भागवत का GEN Z से संवाद, 3 दिवसीय दौरे पर RSS प्रमुख, जानिए किन-किन कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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