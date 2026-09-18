/उज्जैन में मोहन भागवत का GEN Z से संवाद, 3 दिवसीय दौरे पर RSS प्रमुख, जानिए किन-किन कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत मध्य प्रदेश के तीन दिन के दौरे पर हैं. उनके दौरे की शुरुआत इंदौर से हुई. इंदौर पहुंचने के बाद वे उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने संघ से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. 18 सितंबर को मोहन भागवत युवा धर्म संसद में शामिल होंगे. इसके बाद वे इंदौर लौटेंगे और संघ कार्यालय में एक बैठक करेंगे.
18 सितंबर को उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय के गीता भवन परिसर में आयोजित राष्ट्रीय युवा धर्म संसद 2026 में कला, आध्यात्मिकता और युवा ऊर्जा का संगम देखने को मिल रहा है. इस कार्यक्रम का उद्घाटन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करेंगे. जहां वे देश भर से आए युवाओं को चरित्र निर्माण और राष्ट्र सेवा का संदेश देंगे. इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण राष्ट्रीय पेंटिंग कार्यशाला और प्रदर्शनी है, जिसमें देश भर के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ और युवा कलाकार सनातन संस्कृति से जुड़े विषयों को कैनवास पर उतार रहे हैं.
मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम
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