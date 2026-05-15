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'महिलाओं की बढ़ी भीड़ तो...', उज्जैन में साध्वी हर्षानंद गिरि का बड़ा खुलासा, संतों पर लगाया गंभीर आरोप

Sadhvi Harsha Nand Giri:उज्जैन में सात दिवसीय देवी प्रवचन के समापन पर साध्वी हर्षानंद गिरि ने संतों पर उनका कार्यक्रम सीमित करने के आरोल लगाए. साथ ही उन्होंने नारी शक्ति से धर्म की लड़ाई में साथ देने की अपील की है.

 

Written By  Animesh Singh|Edited By: Pooja|Last Updated: May 15, 2026, 02:21 PM IST
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'महिलाओं की बढ़ी भीड़ तो...', उज्जैन में साध्वी हर्षानंद गिरि का बड़ा खुलासा, संतों पर लगाया गंभीर आरोप

Sadhvi Harsha Nand Giri: उज्जैन के लक्ष्मीपुरा क्षेत्र में आयोजित सात दिवसीय देवी प्रवचन एवं महानुष्ठान कार्यक्रम के समापन पर मॉडल से साध्वी बनीं हर्षा रिछारिया उर्फ साध्वी हर्षानंद गिरि एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है. कार्यक्रम के अंतिम दिन दिए गए उनके बयानों ने धार्मिक और सामाजिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है.

साध्वी हर्षानंद गिरि ने मंच से कहा कि कथा के शुरुआती तीन दिन बेहद अच्छे रहे, लेकिन जैसे-जैसे कार्यक्रम में लोगों की संख्या और विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़ती गई, वैसे-वैसे उन्हें रोकने और कार्यक्रम को सीमित करने के प्रयास किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि चौथे दिन से लगातार उनके बोलने का समय कम किया गया और कार्यक्रम को छोटा करवाने की कोशिश हुई. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ संतों द्वारा भी इस तरह की बातें की गईं, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया. साध्वी ने कहा कि जो भगवती चाहती हैं वही होता है और अंततः कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे कि पंडाल छोटा पड़ गया.

संतों पर लगाया आरोप
साध्वी हर्षानंद गिरि ने अपने संबोधन में नारी शक्ति पर विशेष जोर देते हुए कहा कि यह आयोजन महिलाओं में चेतना जागृत करने का माध्यम बना. उन्होंने दावा किया कि पहले दिन जहां सैकड़ों लोग मौजूद थे, वहीं अंतिम दिन श्रद्धालुओं की संख्या लाख के पार पहुंच गई. कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बेटियों को आत्मरक्षा के लिए तलवारें भी वितरित की गईं. साध्वी ने कहा कि बढ़ते लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को देखते हुए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें बेटियों और महिलाओं को तलवारबाजी सहित आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अब उनका संकल्प नारी शक्ति को जागृत और सशक्त बनाना है। कार्यक्रम के अंत में बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने “हर हर महादेव” के जयकारों के साथ साध्वी का समर्थन किया.

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