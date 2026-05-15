उज्जैन के संत रामस्वरूप ने भोजशाला को लेकर कह दी बड़ी बात, सुनकर हर कोई हैरान

Ujjain News: उज्जैन के संत रामस्वरूप जी महाराज ने धार भोजशाला मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इसे हिंदू मंदिर परिसर माना है. उन्होंने कहा कि यहां मां वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा विराजमान थी और यह स्थान प्राचीन काल में संस्कृत शिक्षा, शास्त्र अध्ययन और भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रमुख केंद्र रहा है. महाराज ने कहा कि इस फैसले से करोड़ों हिंदुओं की आस्था और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान मिला है.

संत रामस्वरूप महाराज ने कहा कि भोजशाला केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, विद्वता और शिक्षा का प्रतीक रही है. उन्होंने कहा कि धार नगरी सदियों से विद्वानों और संस्कृत शिक्षा का केंद्र रही है. राजा भोज के समय ज्ञान और विद्वानों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता था. महाराज ने संस्कृत श्लोकों का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौर में शिक्षा और संस्कृति का विशेष महत्व था, जिसे फिर से जीवित करने की आवश्यकता है.

आस्था से जुड़ा कदम है

ज्ञानवापी प्रकरण का उल्लेख करते हुए संत रामस्वरूप जी महाराज ने कहा कि मंदिर और मस्जिद की संरचना को आसानी से पहचाना जा सकता है. उन्होंने कहा, एक अंधा व्यक्ति भी दीवारों को टटोलकर बता देगा कि यह मंदिर की रचना है, मस्जिद की नहीं. उन्होंने कहा कि सत्य को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता और न्यायालय के निर्णय से ऐतिहासिक तथ्यों को मजबूती मिली है. उन्होंने फैसले को ऐतिहासिक और आस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया.

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मूर्ति भारत लाई जाएगी

संत रामस्वरूप जी महाराज ने कहा कि मां सरस्वती की प्रतिमा को अंग्रेज अपने साथ लंदन ले गए थे, लेकिन उन्हें विश्वास है कि भविष्य में वह प्रतिमा भारत वापस लाई जाएगी. उन्होंने सभी पक्षों से न्यायालय के फैसले का सम्मान करने की अपील की. अपने संबोधन में उन्होंने कहा, पूछेगी जब अदालत, पत्थर गवाही देंगे…. महाराज ने कहा कि अब समय आ गया है कि धार नगरी को फिर से ज्ञान, संस्कृति और विद्वता की पहचान के रूप में स्थापित किया जाए.

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