IPL का बॉयकॉट! उज्जैन में संतों ने दी चेतावनी, जानिए क्या है पूरा माजरा

IPL Bangladeshi Players: बांग्लादेश में दो हिंदुओं की हत्या के बाद देशभर में विरोध तेज हो गया है. उज्जैन में संतों ने आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटरों के बहिष्कार और पिच उखाड़ने तक की चेतावनी देकर आक्रोश जताया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 27, 2025, 07:24 PM IST
 Ujjain Sadhu Saints News: बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर पूरे भारत में आक्रोश देखने को मिल रहा है. वही दो हिंदुओं के साथ बर्बर हत्या के बाद मध्य प्रदेश की सड़कों पर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. लोगों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. इतना ही नहीं प्रदर्शनकारियों की तरफ से कहा गया है कि बांग्लादेश लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहा है. इसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ा रुख अपनाया जाना चाहिए. इसको लेकर उज्जैन में संत समाज ने भी खुलकर विरोध किया है. 

बता दें कि उज्जैन में साधु-संतों की तरफ से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटरों को खेलने से रोका जाए. उन्होंने चेतावनी दी है, कि जरूरत पड़ी तो पिच उखाड़ दी जाएगी. वहीं संतों का कहना है कि जैसे पहले पाकिस्तान टीम के विरोध में शिवसैनिकों ने पिच खोदी थी, वैसी ही अब नागा साधु बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खिलाफ मैदान में उतरेंगे. उनका कहना है कि यह विरोध सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि निर्णायक होगा. 

बांग्लादेश पर एक्शन की मांग 
ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के गादीपति महावीर नाथ, रामादल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रामेश्वर दास और महंत विशाल दास समेत कई संतों ने एक स्वर में बांग्लादेश पर कड़े एक्शन की मांग की. संतों का कहना है कि एक छोटा सा देश भारत को आंख दिखा रहा है. इसको लेकर हम IPL में उसके खिलाड़ियों पर करोड़ों खर्च करें, यह हमें स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेशी क्रिकेटरों का बहिष्कार किया जाएगा और भारत में उन्हें खेलने नहीं दिया जाएगा. 

संतों की पीएम से भी अपील 
रामादल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रामेश्वर दास का कहना है कि भारत में क्रिकेट प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, फिर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को मौका देने की क्या जरूरत है. उन्होंने प्रधानमंत्री से भी इस मामले में सख्त कदम उठाने की अपील की. वहीं महंत विशाल दास ने और कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जो लोग बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खिलाएंगे, उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए. उन्होंने बांग्लादेश के साथ किसी भी तरह के मैच खेलने का भी विरोध किया.

बांग्लेदेश के खिलाफ विरोध
अखिल भारतीय संत समिति के बैनर तले संतों ने ऐलान किया कि बांग्लादेशी क्रिकेटरों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध किया जाएगा और मैच नहीं होने दिए जाएंगे. संतों ने कहा कि जरूरत पड़ी तो नागा साधु खुद पिच उखाड़कर फेंक देंगे. इस बीच जानकारी सामने आई है कि आईपीएल 2026 में बांग्लादेश के दिग्गज क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान खेल सकते हैं, जिन्हें केकेआर ने 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा है. इसे लेकर विरोध और तेज होने के आसार हैं.

