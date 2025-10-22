महाकाल के गर्भ गृह में 'महा' विवाद, संत और पुजारी के बीच गालीगलौज-हाथापाई, एक-दूसरे को दी धमकी

Fight in Mahakaleshwar Mandir-मध्यप्रदेश के उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार सुबह विवाद हो गया. मंदिर के गर्भगृह में संत और मंदिर के पुजारी आपस में भिड़ गए. दोनों के बीच बात इतनी बढ़ की गालीगलौज, धक्का-मुक्की और हाथापाई हो गई. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. बताया जा रहा है कि संत की वेशभूषा को लेकर विवाद हुआ है. इस घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मंदिर प्रशासक को शिकायत दी है. मंदिर प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुजारी ने वेशभूषा पर जताई आपत्ति

जानकारी के अनसार, बुधवार सुबह करीब 8 बजे ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के गादीपति महंत महावीर नाथ, गोरखपुर के महंत शंकर नाथ जी के साथ गर्भगृह में दर्शन करने के लिए पहुंचे. इस दौरान गर्भगृह में मौजूद पुजारी महेश शर्मा ने दोनों संतों की वेशभूषा पर आपत्ति जताई, इसी को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई जो बाद में विवाद में बदल गई. दोनों के बीच हुई धक्का-मुक्की के दौरान पुजारी महेश शर्मा ने नीचे गिर गए. विवाद गर्भगृह से निकलकर नंदी हॉल तक पहुंच गया, दोनों को सुरक्षा कर्मियों ने बीच-बचाव कर अलग किया.

नियम बताने पर दी गालियां

घटना को लेकर महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने बताया कि सुबह महावीरनाथ ने चोंगा पहनकर और सिर पर फेटा बांधकर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया. हमने उन्हें मंदिर के नियम बताए तो उन्होंने अभद्र भाषा बोलते हुए गर्भगृह में गालियां दीं. मना करने पर उन्होंने मुझे धक्का दिया. गर्भगृह से बाहर आकर भी उन्होंने गालियां दीं. मारपीट करने की कोशिश और देख लेने की धमकी दी. मंदिर के नियमों को ताक में रखकर लगातार चिल्लाते रहे. हमने महाकाल मंदिर प्रशासक को शिकायत दर्ज कराई है.

पुजारी ने की अभद्रता

वहीं घटना को लेकर ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के गादीपति महावीर नाथ ने बताया कि सुबह महाकाल मंदिर में प्रवेश के दौरान पुजारी महेश ने गर्भगृह में विवाद किया. उन्होंने मेरे साथ आए शंकर नाथ जी के साथ अभद्रता भी की. हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और विवाद करने लगे. फिलहाल हमने साधु-संतों के साथ मंदिर प्रशासक को एक ज्ञापन दिया है.

दोनों पक्षों ने की शिकायत

पूरे घटनाक्रम को लेकर महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने कहा कि गर्भगृह जैसी पवित्र जगह पर इस तरह का विवाद बेहद गंभीर मामला है. जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

