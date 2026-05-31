उज्जैन में सलमान खान ने अपनाया सनातन धर्म, वैदिक विधि से बना शांतनु कश्यप

Salman Khan Ujjain: सनातन धर्म की रीति-रिवाजों और परंपराओं से प्रभावित होकर धर्मनगरी उज्जैन में एक युवक ने मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया. शहर के मोहन नगर निवासी सलमान खान ने शिप्रा नदी के तट स्थित मोनीतीर्थ आश्रम में वैदिक विधि-विधान के साथ सनातन धर्म ग्रहण किया.

धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया के तहत सलमान ने सबसे पहले शिप्रा नदी में स्नान किया. इसके बाद पूजा-अर्चना और आरती में भाग लिया. आश्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने पंचद्रव्य का पान किया. इस दौरान बटुकों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया और पूरी धार्मिक प्रक्रिया संपन्न कराई गई. मिली जानकारी के मुताबिक, सलमान के इस निर्णय का उनके परिजनों ने विरोध किया था. इसके चलते उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया और उनके सहयोग से मोनीतीर्थ आश्रम पहुंचकर सनातन धर्म स्वीकार किया.

सलमान खान का नया नाम शांतनु रखा

बता दें कि सनातन धर्म अपनाने के बाद सलमान खान का नया नाम शांतनु कश्यप रखा गया. शांतनु ने बताया कि उनकी बचपन से ही सनातन धर्म में आस्था रही है और वे लंबे समय से इसे अपनाना चाहते थे. उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों ने उनके निर्णय का समर्थन नहीं किया, इसलिए अब वे परिवार से अलग रहकर जीवन यापन करेंगे.

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वैदिक परंपराओं के अनुसार पूरी प्रक्रिया

मोनीतीर्थ आश्रम के महंत महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरि महाराज ने बताया कि युवक पिछले कई वर्षों से सनातन धर्म अपनाने की इच्छा रखता था. उसकी इच्छा और सहमति के आधार पर वैदिक परंपराओं के अनुसार पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सभी को स्वीकार करने वाला धर्म है, जिसमें ऊंच-नीच या भेदभाव का कोई स्थान नहीं है.

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