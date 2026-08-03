सावन का पहला सोमवार: हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजा महाकाल मंदिर, ओंकारेश्वर में भी शिवभक्तों की भीड़

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पवित्र श्रावण महीने के पहले सोमवार को दुनिया भर में मशहूर महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. भक्त दर्शन के लिए देर रात से ही कतार में लग गए थे. मंदिर के दरवाजे सुबह 2:30 बजे खुले और परंपरा के अनुसार भस्म आरती, पंचामृत अभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना की गई. भगवान महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया उन्हें राजाधिराज के रूप में भांग, चंदन का लेप, आभूषण और सूखे मेवों से सजाया गया. पूरे मंदिर परिसर में "हर-हर महादेव" के जयकारे गूंजते रहे. वहीं ओंकारेश्वर में भी शिव भक्तों की भारी भीड़ जमा हुई. पूरा राज्य भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया है.
ओंकारेश्वर में भी शिवभक्तों की भीड़
भस्म आरती में शामिल भक्तों ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया. मान्यता है कि भस्म चढ़ाने के बाद भगवान महाकाल निराकार रूप में प्रकट होते हैं. इस दौरान पूरा मंदिर भगवान महाकाल के जयकारों से गूंज उठा. इसी तरह देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से ही भोले के भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. देश भर से आने वाले भक्तों की पहली इच्छा पवित्र नर्मदा नदी के जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने और उनका आशीर्वाद पाने की होती है. हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं. यही कारण है कि हर भक्त श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद पाने का प्रयास करता है.
जानिए धार्मिक मान्यताएं
ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पवित्र नर्मदा नदी के किनारे स्थित है. माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग ओंकारेश्वर पर्वत के बीच में स्वयं प्रकट (स्वयंभू) हुआ था. इस पर्वत का आकार पवित्र चिह्न 'ॐ' जैसा है. पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम के पूर्वज राजा मांधाता की कठोर तपस्या के बाद भगवान भोलेनाथ इस पर्वत पर प्रकट हुए थे. राजा मांधाता ने वरदान मांगा था कि देवता यहीं निवास करें. तब से, भगवान भोलेनाथ इस स्वयंभू शिवलिंग के रूप में ओंकार पर्वत पर विराजमान हैं. धर्मग्रंथों के अनुसार भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती इसी पर्वत पर रात्रि विश्राम करते हैं.
सुबह 4 बजे से खुला मंदिर का द्वार
सावन के महीने में देश भर से भक्त यहां आते हैं. वे मंदिर के ठीक बगल में बहने वाली पवित्र नर्मदा नदी में स्नान करते हैं और नदी के पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं. धर्मग्रंथों के अनुसार पवित्र नर्मदा नदी भगवान भोलेनाथ की नासिका से निकली थी और उन्हें उनकी मानस पुत्री माना जाता है. केवल भगवान के दर्शन मात्र से ही भक्तों को कई पापों से मुक्ति मिल जाती है. ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के द्वार सुबह 4:00 बजे ही खुल जाते हैं. सुबह की आरती के बाद मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया जाता है. लगभग 1,500 साल पहले स्थापित यह मंदिर आज भी भक्तों के लिए आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है.
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