/सावन की पहली सुबह शिवमय हुआ उज्जैन, महाकाल मंदिर में गूंजे जय महाकाल के जयकारे... घर बैठे देखें दिव्य भस्म आरती

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आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है. इसके साथ ही शिवभक्ति का सबसे बड़ा उत्सव भी शुरू हो गया है. सुबह से ही उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से गूंज रहे हैं. भक्त बेलपत्र, गंगाजल, दूध और पंचामृत से जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर रहे हैं और साथ ही अपने परिवार की सुख-समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. मंदिरों में लंबी-लंबी कतारें लग गई हैं. वहीं पुलिस और प्रशासन ने भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं. सावन के इस पहले दिन पूरे शहर में भक्ति, आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है.
महाकाल मंदिर में गूंजे जय महाकाल के जयकारे
महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. सावन के पवित्र महीने के पहले दिन तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई, जिसमें देश-विदेश से भक्त शामिल हुए. परंपरा के अनुसार यह अनुष्ठान पंचामृत अभिषेक, विशेष श्रृंगार और पूजा-अर्चना के साथ संपन्न हुआ. पूरे मंदिर परिसर में जय महाकाल के जयकारे गूंज उठे. पहली बार भस्म आरती देखने वाले भक्त इस अलौकिक दृश्य से भाव-विभोर हो गए और इसे जीवन भर का एक अमूल्य आध्यात्मिक अनुभव बताया.
देखें भस्म आरती का अद्भूत वीडियो
भस्म आरती में शामिल होने वाले भक्तों ने इसे बेहद आध्यात्मिक और सौभाग्यशाली अनुभव बताया. कई भक्त जिन्होंने पहली बार यह रस्म देखी, इस अलौकिक नजारे को देखकर भावुक हो गए. कुछ भक्तों ने खास मौकों जैसे अपने जन्मदिन पर भस्म आरती देखने के मौके को बाबा महाकाल का अनमोल आशीर्वाद और अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक तोहफा माना. सावन महीने के पहले दिन के साथ ही उज्जैन में महीने भर चलने वाला भव्य शिवोत्सव उत्सव शुरू हो गया है.
#WATCH | Ujjain: A special Bhasma Aarti is performed at the Mahakaleshwar Temple in Ujjain on the auspicious occasion of the first day of the holy month of Sawan. pic.twitter.com/kUkzDKSw0x
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 30, 2026
पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़
इसके अलावा पवित्र सावन महीने के पहले दिन मंदसौर के प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह-सुबह ही भक्तों की कतारें लगनी शुरू हो गईं. श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए बेलपत्र, धतूरे के फूल, जल और पूजा की अन्य सामग्री लेकर आ रहे हैं. भगवान पशुपतिनाथ की आठ मुखों वाली विशाल प्रतिमा दुनिया में अनोखी मानी जाती है, क्योंकि इसके आठ मुख जीवन के अलग-अलग चरणों बचपन से लेकर बुढ़ापे तक को दर्शाते हैं. यह चमत्कारी और प्रसिद्ध मंदिर बहुत मशहूर है, और सावन के महीने में देश-विदेश से बड़ी संख्या में भक्त यहां पूजा करने और आशीर्वाद लेने आते हैं.
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