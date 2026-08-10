सावन सोमवार पर महाकाल क्यों रखते हैं उपवास? कब और कैसे लगता है भोग, जानिए व्रत से जुड़ी परंपरा

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सावन माह में उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना इजाफा हो जाता है.श्रावण माह में सोमवार को भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व होने के कारण मंदिर में भस्म आरती से लेकर शयन आरती तक भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं. सावन सोमवार के दिन महाकाल मंदिर में एक विशेष परंपरा भी निभाई जाती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भक्तों के साथ बाबा महाकाल भी उपवास रखते हैं. दिन के समय भगवान को फलहार अर्पित किया जाता है. इसके बाद शाम को बाबा महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं. नगर भ्रमण से मंदिर लौटने के बाद बाबा को संपूर्ण भोग लगाया जाता है. सावन सोमवार पर निभाई जाने वाली यह परंपरा महाकाल मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का अहम हिस्सा मानी जाती है.
महाकाल मंदिर के पुजारी आशीष ने बताया कि शाम को बाबा महाकाल की सवारी निकलती है. सवारी के वापस मंदिर लौटने के बाद ही भगवान को भोग अर्पित किया जाता है. इसके बाद बाबा महाकाल भोजन ग्रहण करते हैं.
पुजारी आशीष के मुताबिक, मान्यता है कि सावन के सोमवार से ही माता पार्वती ने सोमवार के व्रत की शुरुआत की थी. इसी वजह से श्रद्धालु भी सोमवार का व्रत रखते हैं और कई भक्त 16 सोमवार का व्रत भी इसी परंपरा के तहत शुरू करते हैं. यानी सावन का सोमवार सिर्फ भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि बाबा महाकाल के दरबार में भी उपवास और विशेष परंपरा का दिन माना जाता है.
बाबा महाकाल भी रखते हैं उपवास
बाबा महाकाल की रोजाना पूजा भस्म आरती से शुरू होती है. आम दिनों में यह पूजा सुबह 4:00 बजे से 6:00 बजे के बीच होती है. हालांकि, श्रावण महीने में सोमवार के दिन, ज्यादा भीड़ और खास मानयता की वजह से पूजा आम समय से पहले शुरू हो जाती है. भस्म आरती से पहले, बाबा का पानी और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, जिसके बाद पूजा और श्रृंगार होता है. उसके बाद भस्म चढ़ाकर आरती की जाती है. आम दिनों में सुबह 10 बजे होने वाली भोग आरती के दौरान बाबा को दाल, चावल, रोटी, सब्जी, भजिया और लड्डू जैसे व्यंजन चढ़ाए जाते हैं. हालांकि श्रावण महीने के सोमवार को यह व्यवस्था बदल जाती है. व्रत रखने की धार्मिक परंपरा के कारण अनाज से बने सामान्य भोजन के बजाय फलों का भोग लगाया जाता है. तय रीति-रिवाज के अनुसार, शहर में निकलने वाली शोभायात्रा से लौटने के बाद ही पूरा भोग चढ़ाया जाता है.
सावन के दूसरे सोमवार पर उज्जैन में झमाझम बारिश का दौरा
आज सावन का दूसरा सोमवार है और बाबा महाकाल के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। देशभर से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंच रहे हैं. खास बात यह है कि आज बाबा महाकाल अपने दूसरे नगर भ्रमण पर निकलेंगे. सावन के सोमवार पर निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. वहीं, उज्जैन में बारिश का दौर भी लगातार जारी है. बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नजर नहीं आ रही और बड़ी संख्या में लोग बाबा महाकाल के दर्शन और सवारी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.
महाकाल की सवारी को लेकर प्रशासन अलर्ट
बाबा महाकाल की सवारी को लेकर प्रशासन और पुलिस ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं. सवारी मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ श्रद्धालुओं की सुविधा, यातायात व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं. सवारी के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और बाबा महाकाल की नगर भ्रमण यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो, इसके लिए पूरे सवारी मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. बारिश के बीच आज बाबा महाकाल का दूसरा नगर भ्रमण होगा और इस दौरान एक बार फिर पूरा उज्जैन बाबा महाकाल की भक्ति में सराबोर नजर आएगा.
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