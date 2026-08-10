सावन सोमवार पर महाकाल क्यों रखते हैं उपवास? कब और कैसे लगता है भोग, जानिए व्रत से जुड़ी परंपरा

बाबा महाकाल भी रखते हैं उपवास

बाबा महाकाल की रोजाना पूजा भस्म आरती से शुरू होती है. आम दिनों में यह पूजा सुबह 4:00 बजे से 6:00 बजे के बीच होती है. हालांकि, श्रावण महीने में सोमवार के दिन, ज्यादा भीड़ और खास मानयता की वजह से पूजा आम समय से पहले शुरू हो जाती है. भस्म आरती से पहले, बाबा का पानी और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, जिसके बाद पूजा और श्रृंगार होता है. उसके बाद भस्म चढ़ाकर आरती की जाती है. आम दिनों में सुबह 10 बजे होने वाली भोग आरती के दौरान बाबा को दाल, चावल, रोटी, सब्जी, भजिया और लड्डू जैसे व्यंजन चढ़ाए जाते हैं. हालांकि श्रावण महीने के सोमवार को यह व्यवस्था बदल जाती है. व्रत रखने की धार्मिक परंपरा के कारण अनाज से बने सामान्य भोजन के बजाय फलों का भोग लगाया जाता है. तय रीति-रिवाज के अनुसार, शहर में निकलने वाली शोभायात्रा से लौटने के बाद ही पूरा भोग चढ़ाया जाता है.