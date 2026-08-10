सावन का दूसरा सोमवार...2:30 बजे खुले बाबा महाकाल के कपाट, दर्शन के लिए उमड़े भक्त; 4 बजे निकलेगी सवारी

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श्रावण माह के दूसरे सोमवार के शुभ अवसर पर दुनिया भर में मशहूर बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही सुबह 2:30 बजे धार्मिक रस्में शुरू हुईं. सभा मंडप में भगवान वीरभद्र के कान में स्वस्ति वाचन का पाठ करके आज्ञा ली गई. इसके बाद चांदी के दरवाजे खोले गए और कपूर आरती की गई. इसके बाद नंदी हॉल में नंदी जी की पूजा और जलाभिषेक किया गया. इस दौरान मंदिर में आस्था का सैलाब देखने को मिला, जहां बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे. मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं. भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
दूध, दही, शहद और फलों के बाबा महाकाल का अभिषेक
भगवान महाकाल का जल, दूध, दही, घी, चीनी, शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से भव्य अभिषेक किया गया. पूजा के बाद बाबा महाकाल को भांग, चंदन का लेप, सूखे मेवे, चांदी का अर्धचंद्र, त्रिशूल और मुकुट से सजाया गया और भस्म अर्पित की गई. उन्हें शेषनाग वाले चांदी के मुकुट, मुंडमाला, रुद्राक्ष की माला और सुगंधित फूलों की मालाओं से सजाया गया और फल व मिठाइयां अर्पित की गईं. भक्तों का तांता लगातार जारी है और यह रात 10 बजे होने वाली शयन आरती तक चलता रहेगा.
4 बजे निकलेगी बाबा महाकाल की सवारी
पिछले सोमवार को मंदिर में 6.13 लाख श्रद्धालुओं के आने को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति ने एक बार फिर सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं. अनुमान है कि आज भी मंदिर में लाखों श्रद्धालु आएंगे. इस बीच शहर का दौरा करने के लिए भगवान महाकाल की पारंपरिक सवारी शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होगी. सवारी में 2,500 से ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं. 1,300 पुलिसकर्मी सुरक्षा संभालेंगे, 1,200 कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे और 200 अधिकारी इंतजामों की देखरेख करेंगे. भीड़ पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी.
भोपाल के शिवालयों में भक्तों की भीड़
इस बीच भोपाल के शिव मंदिरों में भक्ति की लहर दौड़ गई है. सुबह से ही भक्त भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं. भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर रहे हैं. मंदिर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से गूंज रहे हैं. सावन के सोमवार के इस शुभ अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और भव्य श्रृंगार किया जा रहा है.
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