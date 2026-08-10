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सावन का दूसरा सोमवार...2:30 बजे खुले बाबा महाकाल के कपाट, दर्शन के लिए उमड़े भक्त; 4 बजे निकलेगी सवारी

Sawan Somwar 2026: सावन महीने के दूसरे सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी. मंदिर के दरवाजे सुबह 2:30 बजे खोले गए. इसके बाद भगवान वीरभद्र से अनुमति ली गई और भव्य भस्म आरती की गई.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 10, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:52 AM IST
सावन का दूसरा सोमवार...2:30 बजे खुले बाबा महाकाल के कपाट, दर्शन के लिए उमड़े भक्त; 4 बजे निकलेगी सवारी

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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