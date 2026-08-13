/नागपंचमी पर बाबा की तीसरी सवारी भी, महाकाल-नागचंद्रेश्वर दर्शन के लिए अलग-अलग रास्ते तय, 17 अगस्त को खास व्यवस्था

महाकालेश्वर मंदिर के लिए व्यवस्था

महाकालेश्वर मंदिर में आम दर्शन के लिए सिर्फ त्रिवेणी द्वार से ही प्रवेश की अनुमति होगी. श्रद्धालु त्रिवेणी द्वार से अंदर आएंगे और तय रास्ते से होते हुए बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे. शीघ्र दर्शन के लिए नीलकंठ द्वार से प्रवेश की व्यवस्था की गई है. महाकाल मंदिर केप्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि नाग पंचमी की तैयारियों के सिलसिले में अधिकारियों के साथ पूरे दर्शन मार्ग का निरीक्षण किया गया है. श्रद्धालुओं की सुविधा, भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा पर ध्यान देते हुए व्यवस्थाएं की जा रही हैं. उन्होंने यह भी बताया कि 17 अगस्त को बाबा महाकाल की तीसरी सवारी के लिए की गई व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं होगा.