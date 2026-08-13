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नागपंचमी पर बाबा की तीसरी सवारी भी, महाकाल-नागचंद्रेश्वर दर्शन के लिए अलग-अलग रास्ते तय, 17 अगस्त को खास व्यवस्था

17 अगस्त को उज्जैन में नाग पंचमी, श्रावण का तीसरा सोमवार और बाबा महाकाल की तीसरी सवारी ये तीनों एक ही दिन होंगे. भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए महाकाल मंदिर प्रशासन ने नागचंद्रेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन के लिए अलग-अलग रास्ते तय किए हैं.

Written ByAnimesh SinghEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 13, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:05 AM IST
नागपंचमी पर बाबा की तीसरी सवारी भी, महाकाल-नागचंद्रेश्वर दर्शन के लिए अलग-अलग रास्ते तय, 17 अगस्त को खास व्यवस्था

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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