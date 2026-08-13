/नागपंचमी पर बाबा की तीसरी सवारी भी, महाकाल-नागचंद्रेश्वर दर्शन के लिए अलग-अलग रास्ते तय, 17 अगस्त को खास व्यवस्था

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17 अगस्त का दिन धार्मिक नगरी उज्जैन के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसी दिन नाग पंचमी, श्रावण महीने का तीसरा सोमवार और भगवान महाकाल की तीसरी सवारी ये सभी एक साथ पड़ रहे हैं. इन खास मौकों के एक साथ होने की वजह से लाखों भक्तों के उज्जैन पहुंचने की उम्मीद है. भीड़ को संभालने के लिए महाकाल मंदिर प्रशासन ने भगवान महाकालेश्वर और साल में सिर्फ एक बार खुलने वाले भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए अलग-अलग रास्ते रुट तय किए हैं.
महाकाल- नागचंद्रेश्वर दर्शन के लिए अलग-अलग रास्ते तय
भगवान नागचंद्रेश्वर के सामान्य दर्शन कर्कराज पार्किंग एरिया से शुरू होंगे. वहां से भक्त भील समाज धर्मशाला, गोंड मोहल्ला, चारधाम, हरसिद्धि चौराहा और बड़ा गणेश होते हुए गेट नंबर 4 से मंदिर में प्रवेश करेंगे. इसके बाद वे विश्रामधाम एरिया से भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन करेंगे. दर्शन के बाद भक्त प्रीपेड बूथ से बाहर निकलेंगे और 24 खंभा मार्ग से वापस लौटेंगे. वहीं शीघ्र दर्शन (जल्दी दर्शन) करने वाले भक्तों का प्रवेश हरसिद्धि पाल की तरफ से होगा. वे गेट नंबर 5 से बड़ा गणेश मार्ग होते हुए नागचंद्रेश्वर मंदिर पहुंचेंगे और दर्शन के बाद 24 खंभा मार्ग से बाहर निकलेंगे.
महाकालेश्वर मंदिर के लिए व्यवस्था
महाकालेश्वर मंदिर में आम दर्शन के लिए सिर्फ त्रिवेणी द्वार से ही प्रवेश की अनुमति होगी. श्रद्धालु त्रिवेणी द्वार से अंदर आएंगे और तय रास्ते से होते हुए बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे. शीघ्र दर्शन के लिए नीलकंठ द्वार से प्रवेश की व्यवस्था की गई है. महाकाल मंदिर केप्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि नाग पंचमी की तैयारियों के सिलसिले में अधिकारियों के साथ पूरे दर्शन मार्ग का निरीक्षण किया गया है. श्रद्धालुओं की सुविधा, भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा पर ध्यान देते हुए व्यवस्थाएं की जा रही हैं. उन्होंने यह भी बताया कि 17 अगस्त को बाबा महाकाल की तीसरी सवारी के लिए की गई व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं होगा.
24 घंटे खुले रहेंगे भगवान नागचंद्रेश्वर के कपाट
कलेक्टर ने बताया कि नाग पंचमी के मौके पर नागचंद्रेश्वर मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे. 16 अगस्त की आधी रात से 17 अगस्त की आधी रात तक. प्रशासन ने नागचंद्रेश्वर दर्शन, महाकाल मंदिर में आम दर्शन की व्यवस्था और बाबा महाकाल की सवारी को ध्यान में रखते हुए व्यापक तैयारियां की हैं. यह भी बताया गया कि दर्शन के लिए भक्तों को एक तय रास्ते से ले जाया जाएगा. वे सरकार वॉकिंग से चारधाम मंदिर और फिर हरसिद्धि चौराहे से होते हुए विश्रामधाम तक जाएंगे.
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