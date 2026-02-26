Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3123693
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में 17 बच्चों की मौत से हड़कंप, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और कलेक्टर को थमाया नोटिस

Ujjain News: उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में पिछले साल 17 बच्चों की मौत के मामले में महिला बाल विकास की अंतर विभागीय समिति जांच कर रही है. बच्चों के स्वास्थ्य और मॉनिटरिंग पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 26, 2026, 08:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sevadham Ashram Case
Sevadham Ashram Case

Sevadham Ashram Case: उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में पिछले 1 साल के भीतर 17 बच्चों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए पीआईएल दर्ज करने और 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं. खास बात यह है कि बच्चों की मौत के मामले में महिला बाल विकास के उज्जैन जिला कार्यक्रम अधिकारी को ना तो बच्चों की मौत के आंकड़े के बारे में पता है, ना ही कैसे मौत हुई, इसकी जानकारी है. मामले में त्रुटि मिलने पर कार्रवाई की बजाय सुधार की बात की जा रही है.

दरअसल, पूरा मामला इस प्रकार है कि उज्जैन के अंबोदिया गांव में सेवाधाम आश्रम संचालित होता है. यहां निराश्रित, बुजुर्ग, मानसिक व शारीरिक दिव्यांग जनों को रखा जाता है. वर्तमान में यहां लगभग 1200 लोग हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं. इस आश्रम पर मौत के मामले और अन्य गड़बड़ियों को लेकर समय-समय पर सवाल खड़े होते आए हैं. ऐसा ही मामला अब फिर सामने आया है. करीब एक साल पहले 10 बच्चों की मौत के बाद इंदौर के युगपुरुष आश्रम को बंद कर दिया गया था. बेहतर देखभाल का हवाला देकर वहां के 86 बच्चों को उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया था. चौंकाने वाली बात यह है कि इन 86 बच्चों में से 17 बच्चों की जान जा चुकी है. वहीं, सभी की मौत का कारण एक ही बताया गया, जिसमें सांस लेने में तकलीफ है.

हैजे से 10 बच्चों की हुई थी मौत 
यह खुलासा उज्जैन जिला अस्पताल और विद्युत शवदाह गृह के रिकॉर्ड की पड़ताल से हुआ है. गौरतलब है कि 25 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार के निर्देश पर इंदौर के युगपुरुष आश्रम को बंद किया गया था. इसकी वजह यह थी कि जून-जुलाई 2024 में आश्रम में हैजे से 10 बच्चों की मौत हो गई थी. युगपुरुष आश्रम बंद होने के बाद वहां रह रहे 86 विशेष बच्चों (34 लड़के और 52 लड़कियां) को उज्जैन भेजा गया. इनकी उम्र 5 से 23 वर्ष के बीच थी.

Add Zee News as a Preferred Source

हाईकोर्ट ने मामले का लिया संज्ञान
शिफ्टिंग के एक माह में ही यानी 23 जनवरी 2025 से मौतों का सिलसिला शुरू हो गया. उज्जैन जिला अस्पताल व शवदाह गृह के रिकॉर्ड से यह खुलासा हुआ. इससे सेवा-आश्रमों में बच्चों की स्थिति, इलाज और मॉनिटरिंग पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं. उज्जैन के इलेक्ट्रिक शवदाह गृह के रिकॉर्ड में दर्ज नामों से पुष्टि होती है कि 17 की मृत्यु हो चुकी है. खबर चर्चा में आने के बाद यह मामला हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने संज्ञान में लिया. हाईकोर्ट ने इंदौर के युगपुरुष धाम से उज्जैन स्थित सेवाधाम आश्रम भेजे गए बच्चों की मौत के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए संज्ञान लिया और जनहित याचिका (PIL) दर्ज करने के निर्देश दिए. हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त, कलेक्टर उज्जैन, पुलिस अधीक्षक उज्जैन, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी एवं सेवाधाम आश्रम के अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है. उज्जैन सेवाधाम आश्रम की निरीक्षण रिपोर्ट आने के बाद अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी.

विभागीय समति जांच में जुटी
इस घटना को लेकर जब महिला बाल विकास विभाग के उज्जैन जिला कार्यक्रम अधिकारी बृजेश त्रिपाठी से चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि मामले को मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संज्ञान में लिया गया है. इसके बाद अंतर विभागीय समिति जांच कर रही है. जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उनमें सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे.

अधिकारियों को जानकारी नहीं
खास बात यह है कि अधिकारी को यह तक नहीं पता कि कितनी मौतें हुई हैं और किस कारण से हुई हैं. वह बार-बार जांच का हवाला देकर सवालों को टालते रहे. त्रुटि पाए जाने पर कार्रवाई की बजाय सुधार की बात पर जोर दिया गया. इस मामले को लेकर आश्रम के संचालक सुधीर भाई गोयल ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा 'युगपुरुष धाम इंदौर से सेवाधाम में 14 माह पूर्व एक साथ 86 दिव्यांग, बहुदिव्यांग पर सेवा पर निर्भर संक्रमित बच्चे अत्यंत नाजुक थे, जिनमें कई मरणासन्न स्थिति में थे. प्रशासन द्वारा सेवाधाम भेजे गए। यदि आश्रम स्वीकार नहीं करता तो आधे से ज्यादा बच्चों की मौत संभव थी.'

रिपोर्टः अनिमेष सिंह, उज्जैन

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Latest Ujjain News

Trending news

Latest Ujjain News
उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में 17 बच्चों की मौत से हड़कंप, मामले में हाईकोर्ट सख्त
bhopal news hindi
पुलिसकर्मियों ने रिक्शा रोका तो महिला ने खाया जहर, पति बोला- मर जाने दो उसे!
mp news
एमपी में 1 मार्च से बदल जाएगी शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया, खरीदने से पहले जान लें नियम
chhattisgarh news
कबीरधाम में 1339 परिवारों को बड़ी राहत, जानिए इस योजना का आपको कैसे मिलेगा लाभ?
chhattisgarh news
रायपुर तहसील में वकीलों का भारी हंगामा, कर्मचारी से पूछी जाति, धक्का-मुक्की की
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने दिए सख्त निर्देश, जनता से जुड़े कामों में अब नहीं होगी देर
CG News
24 घंटे में 11 लोगों की मौत, छत्तीसगढ़ की सड़कों पर आखिर क्यों मच रहा है कोहराम?
mp news
प्यार में मिला धोखा, तो युवक खो बैठा मानसिक संतुलन, 8 साल जंजीरों में जकड़ा रहा सोनू
mp farmer news
एमपी में MSP पर बेचना चाहते हैं गेहूं, तो फटाफट करा लें रजिस्ट्रेशन, जानिए लास्ट डेट
mp news hindi
टोल प्लाजा पर फौजी ने पैसे देने से किया मना तो छिड़ी बहस, जानें टोल फ्री के नियम