Shani Amavasya 2025: भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या इस बार शनिवार को पड़ रही है, इसलिए इसे शनिचरी अमावस्या कहा जाता है. उज्जैन के ज्योतिषाचार्य अमर त्रिवेदी के मुताबिक, यह संयोग साल में एक या दो बार ही बनता है. इस बार शनि ग्रह की विशेष स्थिति के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है.

शनिश्चरी अमावस्या के उपाय! Shani Amavasya 2025 Know ways to please Shani Dev from famous astrologer Shani Amavasya 2025: शनिश्चरी अमावस्या पर दुर्लग संयोग, उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिष से जानिए शनिदेव को खुश करने के उपाय Shani Amavasya 2025: भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या इस बार शनिवार को पड़ रही है, इसलिए इसे शनिचरी अमावस्या कहा जाता है. उज्जैन के ज्योतिषाचार्य अमर त्रिवेदी के मुताबिक, यह संयोग साल में एक या दो बार ही बनता है. इस बार शनि ग्रह की विशेष स्थिति के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है. आचार्य त्रिवेदी ने बताया कि 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन हुआ था और अब वे मीन राशि में वक्री हैं. इसी क्रम में सूर्य के साथ बना धारा अष्टक योग प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं पर असर डाल रहा है. दक्षिण-पश्चिम दिशा में बाढ़, बादल फटना, पहाड़ दरकना जैसी घटनाएं शनि के इस प्रभाव से जुड़ी मानी जा रही हैं. लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन उन लोगों के लिए भी खास है, जिनकी कुंडली में साढ़ेसाती, शनि महादशा या अंतर्दशा चल रही है. शनिश्चरी अमावस्या पर करें ये उपाय शनि स्तोत्र, शनि वज्र पिंजर कवच और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें. शनि के वैदिक मंत्रों का जाप और नवग्रह शांति विधान कराएं. भिक्षुकों को भोजन कराएं, रोगियों की मदद करें और बच्चों की शिक्षा में सहयोग दें. ऐसा करने से शनि की अनुकूलता मिलती है और जीवन की कठिनाइयाँ कम होती हैं. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अमर त्रिवेदी के अनुसार, आने वाले दो महीनों में शनि के प्रभाव से राजनीतिक उठापटक भी देखने को मिलेगी, विभागीय और पदेन परिवर्तन की संभावनाएं बनेंगी.

यानी शनिचरी अमावस्या सिर्फ पितरों की तिथि नहीं है, बल्कि शनि महाराज को प्रसन्न करने और भाग्य संवारने का सुनहरा मौका भी है. कब है शनिश्चरी अमावस्या

भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 22 अगस्त को दोपहर 11:55 बजे से हो चुकी है. तिथि का समापन अगले दिन कल यानी 23 अगस्त को सुबह 11:35 बजे होगा. सनातन धर्म में उदयातिथि मान्य तिथि है. इसलिए 23 अगस्त को अमावस्या मनाई जाएगी. चुकी 23 अगस्त को शनिवार है. इसलिए इस बार शनिश्चरी अमावस्या मनाई जाएगी. इस दिन शनिदेव की पूजा करने से शनि साढ़ेसाती और ढैय्या के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है. रिपोर्ट- अनिमेष सिंह, जी मीडिया, उज्जैन मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. उज्जैन की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

आचार्य त्रिवेदी ने बताया कि 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन हुआ था और अब वे मीन राशि में वक्री हैं. इसी क्रम में सूर्य के साथ बना धारा अष्टक योग प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं पर असर डाल रहा है. दक्षिण-पश्चिम दिशा में बाढ़, बादल फटना, पहाड़ दरकना जैसी घटनाएं शनि के इस प्रभाव से जुड़ी मानी जा रही हैं. लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन उन लोगों के लिए भी खास है, जिनकी कुंडली में साढ़ेसाती, शनि महादशा या अंतर्दशा चल रही है.

शनिश्चरी अमावस्या पर करें ये उपाय

शनि स्तोत्र, शनि वज्र पिंजर कवच और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें.

शनि के वैदिक मंत्रों का जाप और नवग्रह शांति विधान कराएं.

भिक्षुकों को भोजन कराएं, रोगियों की मदद करें और बच्चों की शिक्षा में सहयोग दें.

ऐसा करने से शनि की अनुकूलता मिलती है और जीवन की कठिनाइयाँ कम होती हैं. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अमर त्रिवेदी के अनुसार, आने वाले दो महीनों में शनि के प्रभाव से राजनीतिक उठापटक भी देखने को मिलेगी, विभागीय और पदेन परिवर्तन की संभावनाएं बनेंगी.

यानी शनिचरी अमावस्या सिर्फ पितरों की तिथि नहीं है, बल्कि शनि महाराज को प्रसन्न करने और भाग्य संवारने का सुनहरा मौका भी है.

कब है शनिश्चरी अमावस्या

भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 22 अगस्त को दोपहर 11:55 बजे से हो चुकी है. तिथि का समापन अगले दिन कल यानी 23 अगस्त को सुबह 11:35 बजे होगा. सनातन धर्म में उदयातिथि मान्य तिथि है. इसलिए 23 अगस्त को अमावस्या मनाई जाएगी. चुकी 23 अगस्त को शनिवार है. इसलिए इस बार शनिश्चरी अमावस्या मनाई जाएगी. इस दिन शनिदेव की पूजा करने से शनि साढ़ेसाती और ढैय्या के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है.

रिपोर्ट- अनिमेष सिंह, जी मीडिया, उज्जैन

ये भी पढ़ें- उज्जैन महाकालेश्वर में अनोखी घटना, शिवलिंग से गिरा मुखौटा, ज्योतिषाचार्य बोले-अप्राकृतिक घटनाओं का संकेत

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. उज्जैन की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.