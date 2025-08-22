Shani Amavasya 2025: शनिश्चरी अमावस्या पर दुर्लग संयोग, उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिष से जानिए शनिदेव को खुश करने के उपाय
Shani Amavasya 2025: शनिश्चरी अमावस्या पर दुर्लग संयोग, उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिष से जानिए शनिदेव को खुश करने के उपाय

Shani Amavasya Ke Upay: कल यानी 23 अगस्त को शनिश्चरी अमावस्या है. उज्जैन के ज्योतिष के मुताबिक, यह शनिदेव को खुश करने का बेहद खास मौका है. आइए जानते हैं शनि के प्रकोप से छुटकारा के लिए इस दिन क्या करना चाहिए.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 22, 2025, 01:49 PM IST
Shani Amavasya 2025: शनिश्चरी अमावस्या पर दुर्लग संयोग, उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिष से जानिए शनिदेव को खुश करने के उपाय

Shani Amavasya 2025: भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या इस बार शनिवार को पड़ रही है, इसलिए इसे शनिचरी अमावस्या कहा जाता है. उज्जैन के ज्योतिषाचार्य अमर त्रिवेदी के मुताबिक, यह संयोग साल में एक या दो बार ही बनता है. इस बार शनि ग्रह की विशेष स्थिति के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है.

