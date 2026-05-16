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शनि की साढ़ेसाती-ढैय्या से चाहिए राहत! उज्जैन के इस मंदिर में न्याय के देवता को प्रसन्न करने के लिए भक्त करते हैं ये काम

Shani Jayanti 2026: 13 साल बाद 16 मई को शनि जयंती और शनिचरी अमावस्या का दुर्लभ संयोग बना है. इस मौके पर उज्जैन के शनि मंदिर में लाखों श्रद्धालु पहुंचकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं. भक्त शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या के कष्टों से राहत पाने के लिए न्याय के देवता को लोहा, तिल, नमक, काला कपड़ा और तेल अर्पित कर रहे हैं.

Written By  Pooja|Last Updated: May 16, 2026, 12:11 PM IST
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शनि की साढ़ेसाती-ढैय्या से चाहिए राहत! उज्जैन के इस मंदिर में न्याय के देवता को प्रसन्न करने के लिए भक्त करते हैं ये काम

Shani Jayanti 2026: शनिवार को 13 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, जब शनि जयंती और शनिचरी अमावस्या एक ही दिन मनाई जा रही है.  ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शनि की पूजा-अर्चना करना और व्रत रखना अत्यंत शुभ होता है. ऐसा कहा जाता है कि, भगवान शनि के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में सुख, आनंद, समृद्धि, सफलता, उत्तम स्वास्थ्य, वैभव और ऐश्वर्य लेकर आती है. इस खास मौके पर उज्जैन स्थित प्रसिद्ध शनि मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंच रहे हैं. मान्यता है कि यहां तेल चढ़ाने और पूजा-अर्चना करने से शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या के कष्टों से राहत मिलती है. प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए विशेष सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है. धार्मिक दृष्टि से इस संयोग को बेहद शुभ और दुर्लभ माना जा रहा है.

इंदौर रोड पर त्रिवेणी संगम पर स्थित यह मंदिर पूरे देश और दुनिया भर में 'नवग्रह मंदिर' के नाम से जाना जाता है.  मान्यता है कि यहां तेल चढ़ाने और पूजा-अर्चना करने से शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या के कष्टों से राहत मिलती है. आमतौर पर मंदिरों में बड़ी-बड़ी मूर्तियां होती हैं, जिन पर भक्त तेल चढ़ाकर भगवान शनिदेव को प्रसन्न करते हैं. न्याय के देवता शनि महाराज यहां शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं.बताया जाता है कि इसी जगह पर राजा विक्रमादित्य को उनकी साढ़ेसाती और ढैया के कष्टों से मुक्ति मिली थी.

भक्त ऐसे करते हैं प्रसन्न

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वैसे तो यहां हर रोज हजारों श्रद्धालु अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं, लेकिन शनि जयंती और शनैश्चरी अमावस्या के मौकों पर यहां आस्था का एक विशाल सैलाब उमड़ पड़ता है. इस अवसरों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में आते हैं. भक्त शनिदेव को लोहा, तिल, नमक, काला कपड़ा और तेल अर्पित करते हैं. इसके अलावा मंदिर के पास स्थित घाट पर विधि-विधान से स्नान करने के बाद श्रद्धालु अपने पहने हुए कपड़े और जूते-चप्पल वहीं छोड़ देते हैं. वे इन्हें दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के प्रतीक के रूप में त्याग देते हैं. यह परंपरा सदियों पुरानी है, जिसका पालन श्रद्धालु आज भी करते आ रहे हैं.

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