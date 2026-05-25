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शिप्रा तीर्थ परिक्रमा की शुरुआत, 26 मई को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे CM, पहली बार नौसेना का बैंड देगा प्रस्तुति

Ujjain Shipra Parikrama: ध्वज पूजन के साथ उज्जैन में आज से शिप्रा तीर्थ परिक्रमा की शुरुआत हुई.  महोत्सव के दूसरे दिन 26 मई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे. इसके साथ ही प्रदेश में पहली बार भारतीय नौसेना का बैंड विशेष प्रस्तुति देगा

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 25, 2026, 01:16 PM IST
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शिप्रा तीर्थ परिक्रमा की शुरुआत, 26 मई को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे CM, पहली बार नौसेना का बैंड देगा प्रस्तुति

Ujjain Shipra Parikrama: धर्मनगरी उज्जैन में सोमवार से दो दिवसीय भव्य शिप्रा तीर्थ परिक्रमा और  गंगा दशमी महोत्सव का शुभारंभ हो गया है. जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पुत्र वैभव यादव ने विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर की. पिछले 22 वर्षों से आयोजित हो रही यह परिक्रमा अब धार्मिक आस्था के साथ-साथ जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता का एक बड़ा जन-आंदोलन बन चुकी है.

यह यात्रा सोमवार सुबह प्रसिद्ध रामघाट से शुरू हुई. यात्रा शुरू होने से पहले पुजारियों ने रामघाट पर ध्वज-पूजन समारोह संपन्न किया. इसके बाद अतिथियों का स्वागत किया गया और यात्रा आरंभ हुई.रामघाट पर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के कार्यकारी अध्यक्ष महंत रामेश्वरदास महाराज और राज्यसभा सदस्य उमेशनाथ महाराज मौजूद रहे. प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, महापौर मुकेश टटवाल और विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा के साथ हजारों श्रद्धालु, साधु-संत और जनप्रतिनिधि शिप्रा तट के पौराणिक तीर्थों के दर्शन-पूजन के लिए शामिल हुए. 

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351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे सीएम 
इस बार यात्रा में एक विशेष पर्यावरण दल भी चल रहा है जो रास्ते भर बीजारोपण करेगा. वहीं एक पुरातत्व दल नदी के ऐतिहासिक पहलुओं का अध्ययन कर रहा है. महोत्सव के दूसरे दिन, 26 मई (गंगा दशमी) को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं मां शिप्रा को 351 फीट लंबी भव्य चुनरी अर्पित करेंगे.

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भजन गायिका मैथिली ठाकुर देंगी प्रस्तुती
 इस बार के आयोजन का मुख्य आकर्षण पहली बार होने जा रही भारतीय नौसेना बैंड की विशेष प्रस्तुति और सुप्रसिद्ध भजन गायिका मैथिली ठाकुर का भक्ति संगीत रहेगा. जिला प्रशासन और विभिन्न सांस्कृतिक समितियों के सहयोग से हो रहे इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य शिप्रा नदी सहित अन्य जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति समाज को जागरूक करना है.

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