Add Zee Business As A Preferred Source
App

उज्जैन में भारी बारिश से उफान पर शिप्रा, कई मंदिर डूबे, दत्त अखाड़ा रपट पर 5 फीट पानी; SDRF-होमगार्ड अलर्ट

उज्जैन जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते शिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है. बढ़े हुए जलस्तर के कारण रामघाट और आसपास के घाटों पर स्थित कई छोटे मंदिर, देवस्थल और पूजा-अर्चना के स्थान जलमग्न हो गए हैं.

Written ByAnimesh Singh
Published: Jul 03, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:41 PM IST
उज्जैन में भारी बारिश से उफान पर शिप्रा, कई मंदिर डूबे, दत्त अखाड़ा रपट पर 5 फीट पानी; SDRF-होमगार्ड अलर्ट
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शॉर्टकट पड़ा जानलेवा! उफनती पुलिया पार करते समय सहायक सचिव बाइक समेत बहे...
Latest Ujjain News50 min ago
2
Raja Raghuvanshi Murder Case55 min ago
3
indore raja murder case2 hrs ago
4
Mohan Yadav2 hrs ago
5
lover couple found hanging3:46 AM IST