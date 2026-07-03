उज्जैन में भारी बारिश से उफान पर शिप्रा, कई मंदिर डूबे, दत्त अखाड़ा रपट पर 5 फीट पानी; SDRF-होमगार्ड अलर्ट

घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ (SDRF) और होमगार्ड की टीमों को अलर्ट मोड पर तैनात कर दिया है. रामघाट के रात्रि प्रभारी सैनिक रशीद खान ने बताया कि जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सुरक्षाबल हर परिस्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। घाटों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी सूरत में गहरे पानी की तरफ न जाएं। साथ ही, बच्चों का विशेष ध्यान रखने और सुरक्षाकर्मियों द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया जा रहा है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लाइफ जैकेट्स और रेस्क्यू बोट्स के साथ जवान मुस्तैद हैं.