उज्जैन में भारी बारिश से उफान पर शिप्रा, कई मंदिर डूबे, दत्त अखाड़ा रपट पर 5 फीट पानी; SDRF-होमगार्ड अलर्ट

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मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पवित्र शिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है. नदी में आए उफान के चलते प्रसिद्ध रामघाट और उसके आसपास के घाटों पर स्थित कई छोटे मंदिर, देवस्थल और पूजा-अर्चना के स्थान पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दत्त अखाड़ा रपट पर करीब 5 से 6 फीट तक पानी बह रहा है, जिसके कारण एहतियातन आवागमन को रोक दिया गया है। सावन-भादौ के इस सीजन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और मैदानी स्तर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ (SDRF) और होमगार्ड की टीमों को अलर्ट मोड पर तैनात कर दिया है. रामघाट के रात्रि प्रभारी सैनिक रशीद खान ने बताया कि जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सुरक्षाबल हर परिस्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। घाटों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी सूरत में गहरे पानी की तरफ न जाएं। साथ ही, बच्चों का विशेष ध्यान रखने और सुरक्षाकर्मियों द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया जा रहा है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लाइफ जैकेट्स और रेस्क्यू बोट्स के साथ जवान मुस्तैद हैं.
निचले इलाकों में घुसा पानी
लगातार जारी बारिश का असर सिर्फ नदी के तटीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि उज्जैन शहर के कई निचले इलाकों में भी जलभराव (Waterlogging) की गंभीर स्थिति बन गई है। बीती रात हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई रिहायशी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। विशेष रूप से गदा पुलिया क्षेत्र में मुख्य सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गई, जिससे सुबह के वक्त राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर निगम और ड्रेनेज अमला भी प्रभावित इलाकों से पानी निकालने के काम में जुट गया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आने वाले 24 घंटों के लिए प्रशासन ने पूरी जिले में सतर्कता बढ़ा दी है.
जगोटी में रपट पुलिया पर तेज बहाव में बही बाइक
गुरुवार शाम को हुई तेज बारिश के चलते उज्जैन के जगोटी गांव के नजदीक खेड़ा-खजुरिया मार्ग पर झालडा खाल की रपट पुलिया पर पानी का बहाव तेज हो गया. इसी दौरान गांव का एक युवक मोटरसाइकिल से पुलिया पार कर रहा था. तेज बहाव में युवक बाइक सहित बह गया. हालांकि, युवक कुछ दूरी पर बहकर बाहर निकल आया और उसकी जान बच गई, लेकिन मोटरसाइकिल पानी में बह गई. घटना गुरुवार 2 जुलाई 2026 की शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार शाम को हुई मूसलाधार बारिश से झालडा खाल उफान पर थी। रपट पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा था. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान उफनते नदी-नालों और रपट पुलियाओं को पार करने का जोखिम न लें.