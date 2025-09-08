शिप्रा नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, थाना प्रभारी के बाद SI का मिला शव; महिला आरक्षक अभी भी लापता

Ujjain Car Accident Latest Update: उज्जैन कार हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है. 44 घंटे की कड़ी मशक्त के बाद थाना प्रभारी और एसआई का शव मिल गया है. वहीं, कार और महिला आरक्षक अभी भी लापता है. जिसकी तलाश जारी है.
Ujjain Car Accident: उज्जैन की शिप्रा नदी में शनिवार रात करीब 9:00 बजे एक कार ब्रिज से नीचे गिर गई थी. इस सड़क हादसे को प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा था. इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी. खुद एसपी प्रदीप शर्मा मौके पर पहुंचे. रेस्क्यू शुरू किया. आरंभ में यह पता नहीं चल पाया था कि कार किसकी है और उसके अंदर कौन बैठा है. रात भर चले रेस्क्यू में कार का पता नहीं चल पाया.
रविवार सुबह जब फिर से रेस्क्यू शुरू किया और पड़ताल की तो पता चला कि कार के अन्दर थाना प्रभारी अशोक शर्मा, सब इंस्पेक्टर मदनलाल निनामा और महिला आरक्षक आरती पाल मौजूद थीं. रविवार को ही घटना स्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर नदी में थाना प्रभारी का शव मिल गया. वहीं आज शाम करीब 5:00 बजे सब इंस्पेक्टर मदन लाल निनामा का भी शव उसी जगह से मिला जहां से थाना प्रभारी का शव मिला था.
महिला आरक्षक का नहीं चला पता
घटना की जानकारी देते हुए सीएसपी पुष्पा प्रजापति ने बताया कि बेहद दुखद हादसा है. हादसे में लापता सब इंस्पेक्टर मदनलाल निनामा का शव भैरवगढ़ ब्रिज के पास से मिला है. यह घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर है. अभी भी महिला आरक्षक आरती पाल का पता नहीं चल पाया है. कार को भी खोजा जा रहा है.
सीसीटीवी आया सामने
यहां बता दें कि घटना के 44 घंटे पूरे हो चुके हैंय बावजूद इसके अभी भी ना तो कार का पता चल पाया है और ना ही महिला आरक्षक का. हालांकि, आज दोपहर करीब 12 बजे कार के आगे का वह हिस्सा मिला है. जिस पर नम्बर प्लेट लगी हुई थी. यह हिस्सा घटना स्थल से 500 मीटर दूर मिला है. इसके साथ ही एक cctv भी सामने आया है. जिसमे कार ब्रिज से नदी में गिरते हुए साफ दिखाई दे रही है। कार पूर्व की दिशा से पश्चिम की दिशा की ओर जा रही थी और बाएं हाथ की ओर ब्रिज से अचानक नदी में गिर गई।
44 घंटे से रेस्क्यू जारी
बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था इसके साथ ही तेज बहाव भी था. यही कारण है कि 44 घंटे बाद भी पता लगाने में काफी दिक्कतें आ रही है. पिछले 44 घंटे से पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड जवान, तैराक दल व नगर निगम का अमला रेस्क्यू में जुटा हुआ है. यहां करीब 100 से अधिक सदस्य इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, बारिश का गंदा पानी होने के कारण रेस्क्यू दल को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कैमरे के माध्यम से भी गोताखोरों को पता लगाने में काफी दिक्कतें आ रही है. चुम्बक का इस्तेमाल किया जा रहा है परन्तु मिट्टी अधिक होने से यह प्रयास भी सफल नही हो पा रहे है.
अनिमेष सिंह, जी मीडिया, उज्जैन
