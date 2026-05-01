महाकाल मंदिर क्षेत्र में खुदाई के दौरान निकला शिवलिंग, मौके पर हुई पूजा-अर्चना

Ujjain News: धार्मिक नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान एक शिवलिंग मिलने का मामला सामने आया है. जिसे स्थानीय लोग आस्था और चमत्कार से जोड़कर देख रहे हैं. बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे भस्म आरती के समय मंदिर के पास स्थित एक हेरिटेज होटल के नजदीक खुदाई का कार्य चल रहा था. इसी दौरान जमीन से एक शिवलिंग प्रकट हुआ. इसके खुदाई में कुछ अन्य अवशेष भी मिले हैं, जिन्हें पुराने मंदिर की चौखट या संरचना से जुड़ा बताया जा रहा है.

शिवलिंग की हुई पूजा-अर्चना

जैसे ही इस घटना की जानकारी मंदिर क्षेत्र और उससे जुड़े पुजारियों तक पहुंची. एक पुजारी तत्काल मौके पर पहुंचे. उन्होंने विधि-विधान से शिवलिंग का पूजन-अर्चन किया. इस दौरान वहां मौजूद श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए और हर-हर महादेव के जयकारों से माहौल गूंज उठा. घटना की सूचना फैलते ही क्षेत्र में उत्सुकता और श्रद्धा का माहौल बन गया. कई लोग इसे भगवान महाकाल का चमत्कार मान रहे हैं, वहीं कुछ इसे ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानकर जांच की मांग कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

फिलहाल प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. माना जा रहा है कि संबंधित विभाग जल्द ही इन अवशेषों की जांच कर इनके ऐतिहासिक महत्व का आकलन करेगा. गौरतलब है कि महाकाल मंदिर क्षेत्र में इन दिनों व्यापक विकास कार्य जारी हैं. जिनके चलते लगातार खुदाई की जा रही है. इसी क्रम में यह खोज सामने आई है, जिसने एक बार फिर उज्जैन की धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को चर्चा में ला दिया है.

ये भी पढ़ेंः इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के भूमिपूजन की तारीख तय, सिक्स लेन होगी सड़क

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!