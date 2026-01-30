Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3092110
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

विवाद में अस्पताल में भिड़े घायल, सीएचसी में एक-दूसरे पर कुर्सी-स्ट्रेचर फेंके, 15 पर केस, 6 गिरफ्तार

Shivpuri News-शिवपुरी के करैरा के रमगड़ा गांव के दो पक्षों के बीच सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में जमकर विवाद हुआ. सरेआम हुई इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अस्पताल में मौजूद मरीजों और स्टाफ के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर किया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 30, 2026, 11:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विवाद में अस्पताल में भिड़े घायल, सीएचसी में एक-दूसरे पर कुर्सी-स्ट्रेचर फेंके, 15 पर केस, 6 गिरफ्तार

Injured Patients Clashed-मध्यप्रदेश के शिवपुरी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां दो पक्षों के बीच अस्पताल में मारपीट हो गई. जिले के करैरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो पक्ष आपस में भिड़ गए. दोनों पक्षों के विवाद इतना बढ़ गया कि अस्पताल परिसर में कुर्सियों और स्ट्रेचर तक फेंके गए. इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में लोग एक-दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं. पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार लिया जा चुका है. 

गांव में हुआ था विवाद
जानकारी के अनुसार, इस विवाद की शुरुआत रमगढ़ा गांव में खेत पर मशीन चलाने को लेकर शुरू हुआ था. गांव में हुए दोनों पक्षों के झगड़े में लाठी और कुल्हाड़ी से मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए थे. विवाद और मारपीट में घायल हुए लोगों को मेडिकल परीक्षण के लिए करैरा सीएचसी लाया गया था. अस्पताल में आमने-सामने आने के बाद रंजिश की आग फिर भड़क उठी

अस्पताल में भिडे़ दोनों पक्ष
अस्पताल में देखते ही देखते दोनों पक्ष एक बार फिर आपस में भिड़ गए, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मारपीट के दौरान अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया. दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर हमला करने लगे. कुर्सियां और स्ट्रेचर एक-दूसरे पर फेंकी जाने लगीं. वायरल वीडियो में पूरा घटनाक्रम स्पष्ट दिखाई दे रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस बल की मदद से काबू पाया
मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों अलग किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया. मारपीट की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल भी अस्पताल पहुंचा, जिससे हालात पर पूरी तरह काबू पाया.घटना को थाना प्रभारी विनोद छावई ने बताया कि दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं और उनके बीच विवाद गांव में ही शुरू हुआ था. अब तक दोनों पक्षों के कुल 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

 यह भी पढ़ें-पत्नी ने लकवाग्रस्त पति को जहर पिलाकर मारा, बेटी ने देखा मां का खौफनाक चेहरा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsShivpuri Newsmp latest news

Trending news

chhattisgarh news
पत्नी ने लकवाग्रस्त पति को जहर पिलाकर मारा, बेटी ने देखा मां का खौफनाक चेहरा
mp news
7 आरोपियों ने नाबालिग से गैंगरेप, 1 महीने बाद परिजनों तक पहुंचा वीडियो, हुआ खुलासा
mp news
एमपी श्रम विभाग की अनूठी पहल, अब एक कॉल पर हो रहा है हर समस्या का समाधान
Vishnu Deo Sai
माओवादी प्रभाव क्षेत्र लगातार सिमट रहा... CM साय ने बताई इसके पीछे की वजह
indore news
युवक ने लड़की की अश्लील फोटो मुहल्ले में चिपकाई, कहा- कुंडली नहीं मिली तो आया गुस्सा
mp news
नर्मदापुरम में दिनदहाड़े युवक की पिटाई, बेल्ट और लातों से बेरहमी से पीटा,Video वायरल
Latest Satna News in Hindi
बीटेक छात्र ने छेनी-हथौड़े से काट डाली एयरपोर्ट की 9 इंच मोटी दीवार, क्या थी वजह?
mp news
अजब MP का गजब मामला, पुलिस ने कार को पहनाई हथकड़ी, शराबी ड्राइवर को छोड़ा, देखें
cg raipur news
बॉयफ्रेंड के बर्थडे पर मोबाइल लेकर जेल के अंदर पहुंची प्रेमिका, बनाई रील फिर...
mp news
गांव के श्मशान में आधी रात चल रहा था टोटका, ग्रामीणों ने दो युवकों को पकड़ा