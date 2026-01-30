विवाद में अस्पताल में भिड़े घायल, सीएचसी में एक-दूसरे पर कुर्सी-स्ट्रेचर फेंके, 15 पर केस, 6 गिरफ्तार

Injured Patients Clashed-मध्यप्रदेश के शिवपुरी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां दो पक्षों के बीच अस्पताल में मारपीट हो गई. जिले के करैरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो पक्ष आपस में भिड़ गए. दोनों पक्षों के विवाद इतना बढ़ गया कि अस्पताल परिसर में कुर्सियों और स्ट्रेचर तक फेंके गए. इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में लोग एक-दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं. पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार लिया जा चुका है.

गांव में हुआ था विवाद

जानकारी के अनुसार, इस विवाद की शुरुआत रमगढ़ा गांव में खेत पर मशीन चलाने को लेकर शुरू हुआ था. गांव में हुए दोनों पक्षों के झगड़े में लाठी और कुल्हाड़ी से मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए थे. विवाद और मारपीट में घायल हुए लोगों को मेडिकल परीक्षण के लिए करैरा सीएचसी लाया गया था. अस्पताल में आमने-सामने आने के बाद रंजिश की आग फिर भड़क उठी

अस्पताल में भिडे़ दोनों पक्ष

अस्पताल में देखते ही देखते दोनों पक्ष एक बार फिर आपस में भिड़ गए, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मारपीट के दौरान अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया. दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर हमला करने लगे. कुर्सियां और स्ट्रेचर एक-दूसरे पर फेंकी जाने लगीं. वायरल वीडियो में पूरा घटनाक्रम स्पष्ट दिखाई दे रहा है.

पुलिस बल की मदद से काबू पाया

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों अलग किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया. मारपीट की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल भी अस्पताल पहुंचा, जिससे हालात पर पूरी तरह काबू पाया.घटना को थाना प्रभारी विनोद छावई ने बताया कि दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं और उनके बीच विवाद गांव में ही शुरू हुआ था. अब तक दोनों पक्षों के कुल 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

