Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3095520
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

उज्जैन में शुरू होने वाला है शिव नवरात्रि उत्सव, जानिए किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि

Ujjain Mahashivratri: उज्जैन में होने वाले शिव नवरात्रि उत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी है, यह आयोजन महाशिवरात्रि के पर्व तक मनाया जाएगा. जिसके लिए उज्जैन में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 02, 2026, 04:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उज्जैन में मनेगा शिव नवरात्रि उत्सव
उज्जैन में मनेगा शिव नवरात्रि उत्सव

Ujjain Shiv Nvratri Festival: उज्जैन में हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा. वहीं उससे पहले वैदिक परंपराओं के अनुरूप विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि उत्सव का शुभारंभ 6 फरवरी होने वाली हैं, यह आयोजन 15 फरवरी यानि महाशिवरात्रि तक चलेगा. मान्यताओं के अनुसार यह पर्व शिव के प्रकटोत्सव के रूप में जाना जाता है, जबकि लोक परंपराओं में यह उत्सव शिववाहक स्वरूप में प्रचलित है. महाकालेश्वर मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिव नवरात्रि का आयोजन परंपरागत वैदिक विधि-विधान के साथ किया जाता है. 

उज्जैन मंदिर में होता रुद्र पाठ 

उज्जैन में शिव नवरात्रि के दौरान मंदिर के गर्भगृह में 11 ब्राह्मणों की तरफ प्रतिदिन लघु रुद्र पाठ किया जाएगा. इसके पश्चात भगवान महाकाल का विविध स्वरूपों में श्रृंगार किया जाएगा. यह पर्व नौ दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन एक तिथि अधिक होने के कारण इस बार यह यह आयोजन 10 दिन तक मनाया जाएगा. पहले दो दिन भगवान महाकाल निराकार से साकार रूप में वस्त्र धारण कर भक्तों को दर्शन देंगे, उसके बाद तीसरे दिन से शेषनाग धरण किया जाएगा. इसके बाद अलग-अलग स्वरूपों में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देंगे जिसमें घटाटोप, उमा-महेश, मन-महेश और शिव तांडव जैसे स्वरूपों में भगवान के दर्शन श्रद्धालुओं को होंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

महाशिवरात्रि की तैयारियां 

महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा. जहां 2 बजकर 30 बजे से सुबह 4 बजकर 30 बजे तक विशेष भस्मारती संपन्न होगी, इसके पश्चात भगवान महाकाल पर पूरे दिन और रात्रि तक निरंतर जलाभिषेक किया जाएगा. इसी रात्रि में भगवान का मन्त्रोंपचार पूजन किया जाएगा, जो साल में केवल एक बार होता है. महाशिवरात्रि के अगले दिन भगवान महाकाल को पृथक श्रृंगार अर्पित किया जाएगा तथा सेहरा धारण कराया जाएगा. इसके बाद दोपहर 12 बजे वर्ष में एकमात्र दिनकालीन भस्मारती संपन्न होगी, जो शिव नवरात्रि उत्सव की विशेष परंपरा मानी जाती है. 

उज्जैन अनुष्ठान भी होंगे 

भस्मारती के पश्चात 10 दिनों तक पुजारी परिवार द्वारा विशेष अनुष्ठान किए जाएंगे, जिनका समापन ब्रह्मभोजन के साथ किया जाएगा. वहीं जिन श्रद्धालुओं को शिव नवरात्रि के दौरान श्रृंगार दर्शन नहीं हो पाते, वे दूज के दिन यानी 18 फरवरी को भगवान महाकाल के विशेष पंचमुखुटा दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे. वैदिक परंपराओं में इस पर्व को शिव प्रकटोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जबकि लोक परंपराओं में यह उत्सव शिववाहक स्वरूप में प्रचलित है. शिव नवरात्रि के दौरान महाकाल नगरी पूरी तरह भक्ति और आस्था के रंग में रंगी नजर आएगी. मंदिर समिति भी आने वाले उत्सव को लेकर तैयारी में जुट गई है मंदिर में सौंदर्यकरण और साफ सफाई का कार्य लगातार जारी है, इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई भी असुविधा न हो. 

ये भी पढ़ेंः MP में इस तारीख से शुरू होगा गेहूं खरीदी का पंजीयन, जानिए कितना मिलेगा MSP और बोनस ?

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

ujjain mahashivratriujjain shiv nvratri festival

Trending news

mp news
मंदसौर में डेढ़ किलो MD ड्रग्स जब्त, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1.5 करोड़
mp news
ई-चालान के नाम साइबर ठगी, एपीके फाइल भेजकर खाता किया खाली, बैंक से लिया लाखों का लोन
Durg News cg
पत्नी बनाती थी रील्स, कैमरे के सामने नाच-गाने से पति को था एतराज...होता था विवाद
bhopal news hindi
भोपाल जीआरपी के हात्थे चढ़ा यूके-रिटर्न शातिर चोर, विदेश में दो बार कर चुका नौकरी
Narmadapuram news
पचमढ़ी के होटल में LPG सिलेंडर ब्लास्ट, 20 मीटर दूर तक महसूस हुए झटके, चार लोग घायल
chhatarpur news
बागेश्वर धाम में फिर सजेगा कन्या विवाह महोत्सव, 300 बेटियों का होगा ब्याह...
rewa news
मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूं गम भुलाने को...शराब पीकर युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा
Tikamgarh news
दूध के लिए 'जल्लाद' बना मालिक: मृत बछड़े का गला काटकर दीवार पर टांगा, जानें मामला
narayanpur news
नक्सलियों को एक और बड़ा झटका, भारी मात्रा में विस्फोटक, राशन और IED बरामद
gariaband news
गरियाबंद में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, घरों और गाड़ियों में लगाई आग, जवान घायल