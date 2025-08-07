ऑनलाइन गेमिंग बना मुसीबत! युवक के वीडियो से उज्जैन में सनसनी, पिता मांग रहा मदद

Ujjain Gaming Addiction News: उज्जैन में वकालत की प्रैक्टिस करने वाला एक 25 साल का युवक पिछले तीन दिनों से लापता है. युवक का नाम हर्ष परिहार है, जिसे ऑनलाइन गेमिंग की लत लगी हुई थी. हर्ष परिहार उज्जैन के तिरुपति धाम में रहता है. उसके पिता जगदीश परिहार कार बाजार संचालक हैं. उन्होंने बताया कि हर्ष 4 अगस्त की सुबह अपने घर से निकला था और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला है. हर्ष के घर से एक सुसाइड नोट मिला है. इसके अलावा, उसने अपने मोबाइल पर एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें उसने आत्महत्या करने की बात कही है. परिजनों का कहना है कि हर्ष ने ऑनलाइन गेमिंग के कारण भारी कर्ज ले लिया था, जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाया है. पहले हर्ष ने अपना मोबाइल और बुलेट गाड़ी भी गिरवी रखी, लेकिन कर्ज तब भी पूरा नहीं हुआ.

पिता ने वीडियो किया शेयर

जब परिवार को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की और ऑनलाइन गेमिंग से दूर रहने की सलाह दी थी. हालांकि, समझाने के बाद भी हर्ष नहीं माना और घर से लापता हो गया. अब उसके पिता जगदीश परिहार सोशल मीडिया पर बेटे को खोजने की अपील कर रहे हैं. पिता जगदीश परिहार ने परेशान होकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर मदद मांगी है. वीडियो के साथ उन्होंने बेटे की फोटो भी शेयर की, जिससे अगर किसी को उसके बारे में पता चले तो वो बता दे.परेशन पिता मदद की गुहार लगा रहा है. जगदीश का कहना है कि कर्ज एक नहीं कई युवकों का था. कई बार वो लोग धमकारने घर भी आते थे.

आधार कार्ड के जरिए एक एटीएम ट्रांजेक्शन का चला पता

एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि पुलिस ने चिमनगंज मंडी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और हर्ष की तलाश कर रही है. चिमनगंज मंडी थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल पुलिस को हर्ष का एक नया मोबाइल नंबर पता चला है. नंबर से लोकेशन ट्रेस की जा रही है. लॉ स्टूडेंट का ई-मेल भी खंगाला जाएगा. पता चला है कि बुधवार को उसने आधार कार्ड के जरिए एक एटीएम ट्रांजेक्शन किया था. इसकी पूरी जानकारी बैंक से मांगी गई है.