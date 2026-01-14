Advertisement
उज्जैन में 2100 साल पुरानी परंपरा फिर शुरू हो रही, उज्जैन में होगा श्रीमहाकाल महोत्सव, आज से आगाज

Shrimahakal Festival Ujjain: उज्जैन के प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में बुधवार से श्रीमहाकाल महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है, यह आयोजन 14 से 18 जनवरी तक संचालित होगा. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 14, 2026, 10:15 AM IST
Shri Mahakal Mahotsav: उज्जैन में बुधवार से श्रीमहाकाल महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है. 14 से 18 जनवरी तक चलने वाला यह आयोजन बेहद खास है. क्योंकि यह उज्जैन की 2100 साल पुरानी परंपरा है, जिसका फिर से पुनरुत्थान किया जा रहा है. इस आयोजन में मशहूर सिंगर शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे. उनके साथ सिद्धार्थ और शिवम की भी प्रस्तुतियां होगी. बता दें कि यह आयोजन सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में भी होता था. सीएम मोहन यादव की मंशा के मुताबिक यह आयोजन फिर से शुरू हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों के उपस्थित रहेंगे. आयोजन को लेकर उज्जैन जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. 

2100 साल पुरानी परंपरा 

यह उज्जैन की 2100 साल पुरानी परंपरा मानी जाती है, जिसका उल्लेख उज्जैन के साहित्यिक प्रमाणों में भी मिलता है. इस आयोजन की शुरुआत उज्जैन के न्यायप्रिय शासक सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में हुई थी, जो महाकाल वन में शिव महोत्सव का भव्य आयोजन करवाते थे, उसी के आधार पर यह परंपरा फिर से शुरू की जा रही है, सीएम मोहन यादव ने इस बात का पहले ही ऐलान किया था कि मकर संक्रांति के पावन अवसर पर उज्जैन में श्रीमहाकाल महोत्सव की गौरवशाली परंपरा की फिर से शुरुआत की जाएगी और इसे पुनर्जीवित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो रही है. 

ये भी पढ़ेंः मकर संक्रांति से पहले पुलिस की कार्रवाई, जानलेवा मांझा बेचने वालों पर कसा शिकंजा

चार दिन चलेगा आयोजन 

श्रीमहाकाल महोत्सव उज्जैन में चार दिन तक चलेगा, जिसमें हर दिन अलग-अलग आयोजन होंगे. जिसमें लोक और वैश्विक संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा, इसके अलावा  नाट्य और संगीत की हर दिन अलग-अलग प्रस्तुतियां भी होगी. आयोजन श्रीमहाकाल महालोक परिसर में होगा, जिसके लिए यहां सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. आयोजन को लेकर शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, जनजातीय कला का भी मंचन किया जाएगा. इस आयोजन को लेकर उज्जैन के लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, जिससे यह आयोजन खास माना जा रहा है. 

खास बात यह है कि श्रीमहाकाल महोत्सव में अंतरराष्ट्रीय नाट्य दल भी आएंगे, जिसमें श्रीलंका और इंडोनेशिया के दल शामिल हैं, जो अलग-अलग दिन अपनी प्रस्तुतियां भी देंगे. इस आयोजन को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए सरकार की तरफ भव्यता प्रदान की जा रही है. 

ये भी पढे़ंः बागेश्वर धाम में खुलेगा गुरुकुल, मिलेगी सनातनी शिक्षा, बनारस से आएंगे विद्वान शिक्षक

