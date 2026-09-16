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उज्जैन में लगेगा देश का बड़ा पॉवर प्लांट: सीमेंस कंपनी करेगी ₹2,053 करोड़ का निवेश, CM मोहन यादव ने सौंपा 60.49 एकड़ जमीन का पत्र

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 15 सितंबर को मंत्रालय में सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड को उज्जैन स्थित विक्रम उद्योगपुरी फेज-2 में 60.49 एकड़ भूमि का आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) प्रदान किया. सीमेंस कंपनी द्वारा यहां एक बड़ी क्षमता के पॉवर ट्रांसफार्मर्स के निर्माण के लिए लगभग 2,053 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया गया है.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 16, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 01:39 PM IST
उज्जैन में लगेगा देश का बड़ा पॉवर प्लांट: सीमेंस कंपनी करेगी ₹2,053 करोड़ का निवेश, CM मोहन यादव ने सौंपा 60.49 एकड़ जमीन का पत्र

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