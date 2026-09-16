/उज्जैन में लगेगा देश का बड़ा पॉवर प्लांट: सीमेंस कंपनी करेगी ₹2,053 करोड़ का निवेश, CM मोहन यादव ने सौंपा 60.49 एकड़ जमीन का पत्र

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियों, बेहतर कनेक्टिविटी, उपलब्ध भूमि बैंक, विश्वस्तरीय औद्योगिक अधोसंरचना और निवेशक अनुकूल वातावरण के कारण देश के अग्रणी निवेश गंतव्यों में तेजी से उभर रहा है. राज्य सरकार औद्योगिक निवेशों के त्वरित क्रियान्वयन तथा रोजगार सृजन के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि कंपनी की प्रस्तावित परियोजना मध्यप्रदेश को देश के उभरते ऊर्जा उपकरण एवं विद्युत अवसंरचना विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह निवेश राज्य में उन्नत विनिर्माण, औद्योगिक विकास और कुशल रोजगार सृजन को नई गति प्रदान करेगा.