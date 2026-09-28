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उज्जैन महाकुंभ: मंदिर, मस्जिद और पैतृक मकान... सिंहस्थ के महा-अभियान में हर समाज का साझा योगदान

उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियां अब तेजी से जमीन पर दिखाई देने लगी हैं. इन तैयारियों के बीच उज्जैन से जनभागीदारी की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो किसी भी बड़े आयोजन की सफलता के लिए सबसे बुनियादी पहलू को रेखांकित करती है.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 28, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 09:56 PM IST
उज्जैन महाकुंभ: मंदिर, मस्जिद और पैतृक मकान... सिंहस्थ के महा-अभियान में हर समाज का साझा योगदान

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