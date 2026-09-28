उज्जैन महाकुंभ: मंदिर, मस्जिद और पैतृक मकान... सिंहस्थ के महा-अभियान में हर समाज का साझा योगदान

उज्जैन के अब्दालपुरा क्षेत्र में खजूर वाली मस्जिद से गणेश चौक तक 700 मीटर से अधिक मार्ग को 15 मीटर चौड़ा करने की योजना है. इस परियोजना की जद में 270 से ज्यादा भवन प्रभावित हो रहे हैं. इनमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पैतृक मकान और उनकी बहन कलावती यादव का मकान भी शामिल है. 27 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉ. यादव स्वयं अपने पैतृक घर पहुंचे. विधि-विधान से पूजन के बाद उन्होंने अपने हाथ से गैंती चलाकर सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की. जिस घर में उनका बचपन बीता, उसी घर के हिस्से को विकास कार्य के लिए हटाने की शुरुआत स्वयं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की. यह तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंहस्थ की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह संदेश दिया कि विकास की जरूरत सामने हो तो उसका दायरा पद, प्रतिष्ठा या व्यक्ति देखकर नहीं बदलेगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अपना घर भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें शहर के दूसरे प्रभावित भवन शामिल हैं. यह किसी राजनीतिक बयान से ज्यादा एक प्रतीकात्मक संदेश है कि सिंहस्थ के लिए जो योगदान अपेक्षित है, उसकी शुरुआत अपने घर या दुकान से भी की जा सकती है.