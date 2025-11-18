Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3008391
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

विश्व देखेगा सिंहस्थ का वैभव, किसानों के सम्मान में लैंड पूलिंग निरस्त; CM मोहन यादव का बड़ा निर्णय

सिंहस्थ 2028 को लेकर सीएम मोहन यादव ने किसान संघ, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उज्जैन के जनप्रतिनिधिगण और जिला प्रशासन उज्जैन के साथ बैठक की और चर्चा के बाद सिंहस्थ लैंड पूलिंग को निरस्त करने का निर्णय लिया गया.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विश्व देखेगा सिंहस्थ का वैभव, किसानों के सम्मान में लैंड पूलिंग निरस्त; CM मोहन यादव का बड़ा निर्णय

Simhasth Kumbh 2028: किसान संघ, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उज्जैन के जनप्रतिनिधिगण और जिला प्रशासन उज्जैन के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 को लेकर बैठक की है. बैठक के दौरान सिंहस्थ के आयोजन को लेकर समग्र रूप से चर्चा की गई और सीएम मोहन यादव ने अहम फैसला किया है. सिंहस्थ का आयोजन दिव्य, भव्य और विश्वस्तरीय करने के लिए हर संभव प्रयास करने पर सहमति बनी. साधु संतों, किसानो के हितों का व्यापक रूप से ध्यान रखा जाएगा. चर्चा के बाद सिंहस्थ लैंड पूलिंग को निरस्त करने का निर्णय लिया गया.

मोहन यादव ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नगरीय प्रशासन विकास विभाग और जिला प्रशासन को आदेश जारी करने के निर्देश दिए. बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, किसान संघ की ओर से महेश चौधरी, कमल सिंह आंजना, अतुल माहेश्वरी, लक्ष्मी नारायण पटेल, भरत बैस, रमेश दांगी, बीजेपी संगठन की ओर से बीजेपी नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, जिला महामंत्री कमलेश बैरवा, महामन्त्री जगदीश पांचाल और आनंद खींची उपस्थित रहे. किसान संघ द्वारा मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

साल 2028 में होगा कुंभ का आयोजन

बता दें कि उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन साल 2028 में होगा. सिंहस्थ कुंभ की शुरुआता 27 मार्च 2028 से होगी और यह 27 मई 2028 तक चलेगा. इस दो महीने के आयोजन के दौरान 9 अप्रैल से 8 मई 2028 के बीच तीन शाही स्नान और सात पर्व स्नान होंगे. कुंभ में इस बार करीब 14 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जो क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाएंगे. लोगो की इसी भारी भीड़ को देखते हुए उज्जैन में तैयारियां की जा रही हैं. शासन-प्रशासन अभी से कुंभ मेले की तैयारियों में जुट गया है. इससे पहले उज्जैन में साल 2016 में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया गया था. हालांकि, पिछली बार उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन केवल एक महीने के लिए ही हुआ था. इस बार इसे दो महीने का किए जाने से श्रद्धालुओं को स्नान के लिए अधिक समय मिलेगा.

TAGS

Simhasth Kumbh 2028Mohan Yadav

Trending news

Simhasth Kumbh 2028
विश्व देखेगा सिंहस्थ का वैभव, किसानों के सम्मान में लैंड पूलिंग निरस्त: CM मोहन यादव
MP Board exam 2026
MP बोर्ड के छात्रों के लिए खबर, इस महीने से होंगी 10वीं-12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा
bhopal news
यात्रियों के लिए गुड न्यूज! जल्द शुरू होगा भोपाल मेट्रो का सफर... सिर्फ कुछ काम बाकी
bhind news
घोर लापरवाही! अस्पताल के गेट पर ही महिला ने दिया बच्चे को जन्म; देर से पहुंची नर्स
mp news
MP में सर्दी का कहर! इन 2 जिलों में स्कूलों का समय बदला, जानें कब से शुरू होंगी
khandwa news
ओंकारेश्वर में ममलेश्वर लोक बनाने का कड़ा विरोध, दुकानें बंद कर सड़कों पर उतरे लोग
maihar temple
मैहर माता मंदिर से 2 किलो चांदी-सोना लापता! पुजारी बोले जमा किया था, जानिए पूरा सच
Chhindwara News
बड़कुही की बंद कोयला खदान में बड़ा हादसा, अवैध उत्खनन के दौरान गिरा मलबा, 4 घायल
gwalior news
आप भी गोलगप्पे खाने के हैं शौकीन? तो हो जाएं सावधान; पानीपूरी में निकल रहे कीड़े
Morena news
छैरा की काली सुबह का हिसाब पूरा! 5 साल बाद 24 मौतों के सौदागरों को 10 साल की सजा