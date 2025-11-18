विश्व देखेगा सिंहस्थ का वैभव, किसानों के सम्मान में लैंड पूलिंग निरस्त; CM मोहन यादव का बड़ा निर्णय

Simhasth Kumbh 2028: किसान संघ, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उज्जैन के जनप्रतिनिधिगण और जिला प्रशासन उज्जैन के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 को लेकर बैठक की है. बैठक के दौरान सिंहस्थ के आयोजन को लेकर समग्र रूप से चर्चा की गई और सीएम मोहन यादव ने अहम फैसला किया है. सिंहस्थ का आयोजन दिव्य, भव्य और विश्वस्तरीय करने के लिए हर संभव प्रयास करने पर सहमति बनी. साधु संतों, किसानो के हितों का व्यापक रूप से ध्यान रखा जाएगा. चर्चा के बाद सिंहस्थ लैंड पूलिंग को निरस्त करने का निर्णय लिया गया.

मोहन यादव ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नगरीय प्रशासन विकास विभाग और जिला प्रशासन को आदेश जारी करने के निर्देश दिए. बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, किसान संघ की ओर से महेश चौधरी, कमल सिंह आंजना, अतुल माहेश्वरी, लक्ष्मी नारायण पटेल, भरत बैस, रमेश दांगी, बीजेपी संगठन की ओर से बीजेपी नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, जिला महामंत्री कमलेश बैरवा, महामन्त्री जगदीश पांचाल और आनंद खींची उपस्थित रहे. किसान संघ द्वारा मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया गया.

साल 2028 में होगा कुंभ का आयोजन

बता दें कि उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन साल 2028 में होगा. सिंहस्थ कुंभ की शुरुआता 27 मार्च 2028 से होगी और यह 27 मई 2028 तक चलेगा. इस दो महीने के आयोजन के दौरान 9 अप्रैल से 8 मई 2028 के बीच तीन शाही स्नान और सात पर्व स्नान होंगे. कुंभ में इस बार करीब 14 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जो क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाएंगे. लोगो की इसी भारी भीड़ को देखते हुए उज्जैन में तैयारियां की जा रही हैं. शासन-प्रशासन अभी से कुंभ मेले की तैयारियों में जुट गया है. इससे पहले उज्जैन में साल 2016 में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया गया था. हालांकि, पिछली बार उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन केवल एक महीने के लिए ही हुआ था. इस बार इसे दो महीने का किए जाने से श्रद्धालुओं को स्नान के लिए अधिक समय मिलेगा.