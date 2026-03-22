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उज्जैन सिंहस्थ 2028 से पहले अखाड़ों में दो-फाड़! रविंद्र पुरी महाराज को 8 का समर्थन, खुद को बताया अखाड़ा परिषद का असली अध्यक्ष

Ujjain Simhastha 2028 Update: उज्जैन में सिंहस्थ 2028 से पहले 13 अखाड़ों में दो गुट बन गए हैं. 8 अखाड़ों ने रवींद्र पुरी महाराज को समर्थन दिया है, जबकि 5 अन्य अलग गुट में हैं. इससे संत समाज में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 22, 2026, 09:51 PM IST
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Akhil Bharatiya Akhada Parishad
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Akhil Bharatiya Akhada Parishad: सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन में अखाड़ों के बीच मतभेद खुलकर अभी से सामने आने लगे हैं. 13 अखाड़ों में दो गुट बनते दिख रहे हैं, जिससे संत समाज में हलचल बढ़ गई है. जहां एक तरफ सरकार और प्रशासन सिंहस्थ की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर अखाड़ों के अंदर नेतृत्व को लेकर खींचतान चल रही है. इस पूरे घटनाक्रम से आने वाले समय में सिंहस्थ की तैयारियों पर भी असर पड़ने की चर्चा स्थानीय स्तर पर तेज हो गई है.

बताया जा रहा है कि 13 में से 8 अखाड़ों ने रवींद्र पुरी महाराज को समर्थन दिया है. इन अखाड़ों में महानिर्वाणी, अटल, निर्मल, नया उदासी, बड़ा उदासीन, निर्वाणी अणि, दिगंबर अणि और निर्मोही अणि शामिल हैं. बहुमत मिलने के बाद रवींद्र पुरी खुद को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बता रहे हैं. उनके मुताबिक उन्हें लिखित और चयनित दोनों तरह से समर्थन मिला है, जिससे उनका दावा और मजबूत हो जाता है.

संतों का बड़ा समागम
वहीं दूसरी तरफ बाकी 5 अखाड़े निरंजनी अखाड़े के दूसरे रवींद्र पुरी का समर्थन कर रहे हैं, जिससे विवाद और गहरा गया है. इसी बीच उज्जैन के मंगलनाथ मार्ग स्थित निर्वाणी अणि अखाड़े में संतों का बड़ा समागम हुआ, जिसमें 8 अखाड़ों के साधु-संत शामिल हुए. यहां हरिद्वार से आए रवींद्र पुरी महाराज का स्वागत भी किया गया, जिससे उनके समर्थन की ताकत साफ नजर आई और माहौल काफी गरमाया रहा.

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सरकार का देंगे साथ
इसको लेकर रवींद्र पुरी महाराज ने साफ कहा कि वे ही वर्तमान में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं और चारों संप्रदाय सन्यासी, उदासीन, वैष्णव और निर्मल का उन्हें समर्थन है. उन्होंने सिंहस्थ 2028 को लेकर कहा कि प्रशासन से लगातार चर्चा हो रही है और अखाड़ा परिषद विकास कार्यों में सरकार का साथ देगी. संतों ने भी साफ किया कि आयोजन भव्य हो, इसके लिए वे सहयोग करेंगे, लेकिन आपसी मतभेद फिलहाल चर्चा का विषय बने हुए हैं.

रिपोर्टः अनिमेष सिंह, उज्जैन

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