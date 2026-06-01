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सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के बीच गरजा का बुलडोजर, जुना सोमवारिया में ढहाए गए दर्जनों मकान

Ujjain Simhastha 2028: उज्जैन जिले में सिंहस्थ-2028 की तैयारियां जोरो शोरों से चल रही हैं. वहीं सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि दर्जनों मकानों को बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया गया है.

Written By  Animesh Singh|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Jun 01, 2026, 03:24 PM IST
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Ujjain Bulldozer Action News
Ujjain Bulldozer Action News

Ujjain Bulldozer Action News: उज्जैन में सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने बड़ा अभियान शुरू किया है. जुना सोमवारिया स्थित पानी की टंकी के पीछे निगम अमले ने बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की. बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है.

मिली जानकारी के मुताबिक, सिंहस्थ क्षेत्र की सरकारी जमीन पर सालों से अवैध कब्जा कर रखा था. वहीं नगर निगम ने अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया है. नगर निगम का अमला जुना सोमवारिया स्थित पानी की टंकी के पीछे पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी. कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में निगम कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे.

नगर निगम ने उठाया यह कदम
वहीं नगर निगम का कहना है कि इस जमीन पर लगभग 18 लोगों ने अवैध कब्जा कर मकान और अन्य निर्माण कर लिए थे. कार्रवाई से पहले सभी कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समय-सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया. इसके बाद निगम ने सख्त कदम उठाते हुए बुलडोजर कार्रवाई शुरू की.

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20 मकानों पर की गई कार्रवाई 
भवन अधिकारी राजकुमार राठौर ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है. इस भूमि पर करीब 18 कब्जाधारियों द्वारा अवैध निर्माण किया गया था. सभी को नोटिस दिए गए थे. आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है. इसके अलावा आसपास के अन्य 4 से 5 अतिक्रमण भी चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें भी हटाया जाएगा. कुल मिलाकर लगभग 20 मकानों पर कार्रवाई की जा रही है.

अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा
सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के बीच प्रशासन धार्मिक और सार्वजनिक महत्व की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने पर विशेष जोर दे रहा है. नगर निगम का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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