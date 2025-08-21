सिंहस्थ 2028 की हाईटेक तैयारी! जर्मनी से आए विशेषज्ञ, पूरे मेले में AI से कंट्रोल होगी भीड़ और हटेगा कचरा
सिंहस्थ 2028 की हाईटेक तैयारी! जर्मनी से आए विशेषज्ञ, पूरे मेले में AI से कंट्रोल होगी भीड़ और हटेगा कचरा

Ujjain Simhastha 2028 Preparation: उज्जैन में सिहंस्थ 2028 की हाईटेक तैयारी चल रही है. इसको लेकर जर्मन डेलिगेशन की बैठक आयोजित हुई. जिसमें सिहंस्थ के दौरान भीड़ और कचरा को एआई से कंट्रोल करने को लेकर चर्चा की गई. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 21, 2025, 10:41 AM IST
Ujjain Simhastha 2028 Update: मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की महातैयारी जारी है. सिंहस्थ मेले को हाईटेक और स्मार्ट बनाने के लिए जर्मनी से एक विशेष प्रतिनिधिमंडल उज्जैन पहुंचा. इस दौरान सीएम मोहन यादव की अनुसार, एमपी में स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने और सिंहस्थ 2028 के दौरान ड़ और कचरा प्रबंधन जैसी चुनौतियों का समाधान करने पर मंथन किया. उज्जैन में हुई इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया गया. जिससे सिंहस्थ मेले को पूरी तरह से सुगम और अत्याधुनिक बनाया जा सकेगा.

दरअसल, जर्मन डेलिगेशन की यह बैठक एमपी–जर्मनी स्टार्टअप ब्रिज प्रोग्राम के तहत सिंहस्थ मेला कार्यालय के सभाकक्ष में हुई. बैठक की अध्यक्षता निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने की. इस दौरान जर्मनी से आए प्रतिनिधि गेब्रियल, फीलीप, आंद्रे लेंगे, स्टीवन रेनवीक और डॉ. एलेक्जेन्ड्रिया ने भारतीय स्टार्टअप्स और अधिकारियों के साथ तकनीकी सहयोग व नवाचारों पर चर्चा की.

निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने जर्मन डेलिगेशन को सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की जानकारी दी और बताया कि करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए एआई व आईओटी आधारित तकनीक से पर्व को सुगम बनाया जाएगा.

फुटबॉल मैचों में भी AI का उपयोग
बैठक के दौरान जर्मनी से आए विशेषज्ञों ने यह भी साझा किया कि उनके यहां बड़े आयोजनों- जैसे फुटबॉल मैचों में भी एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग सफलतापूर्वक भीड़ प्रबंधन के लिए किया जाता है. इसी संदर्भ में जर्मन प्रतिनिधियों ने निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा को अक्टूबर माह में जर्मनी में होने वाले फुटबॉल मैच का आमंत्रण भी दिया, ताकि वे वहां जाकर टेक्नोलॉजी के इस उपयोग को प्रत्यक्ष देख सकें.

भारत जैसे देश के लिए बेहतर सिद्ध होगा AI
जर्मन विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि जर्मनी में एआई बेस्ड वेस्ट कलेक्शन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, और भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में भी यह तकनीक बेहद कारगर सिद्ध हो सकती है. बैठक में मध्यप्रदेश के विभिन्न स्टार्टअप्स और नवाचारकर्ताओं ने हिस्सा लिया और जर्मनी के विशेषज्ञों के साथ संयुक्त अनुसंधान, निवेश अवसर और वैश्विक मार्केट तक पहुंच पर चर्चा की.

बैठक के अंत में निगम आयुक्त ने जर्मन डेलिगेशन को महाकाल का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया. इस अवसर पर स्मार्ट सिटी सीईओ संदीप शिवा, जीआईआईसी बोर्ड सदस्य सिद्धार्थ भसीन, अविनाश कश्यप सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहें.

रिपोर्ट- अनिमेष सिंह, जी मीडिया, उज्जैन

TAGS

Ujjainsimhastha 2028

;