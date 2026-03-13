महाकाल नगरी में जुटेंगे संत, सिंहस्थ 2028 को लेकर किन्नर अखाड़े ने तैयार किया खाका, शिप्रा तट पर दिखेगा नजारा

Ujjain Simhastha 2028: मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को लेकर युद्ध स्तर तैयारियां चल रही हैं. वहीं इसको लेकर किन्रर अखाड़े ने एक बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान किन्नर अखाड़े में दो नए महामंडलेश्वर बनाए गए है.
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Ujjain News: धार्मिक नगरी उज्जैन में आगामी सिंहस्थ को लेकर किन्नर अखाड़ा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से किन्नर समाज के साधु-संत और पदाधिकारी शामिल हुए. इस दौरान अखिल भारतीय आखड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पूरी जी महाराज भी सम्मिलित हुए. इस दौरान किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि सिंहस्थ को लेकर किन्नर अखाड़ा पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है और इस बार बड़ी संख्या में किन्नर संत उज्जैन पहुंचकर मां शिप्रा के पवित्र जल में स्नान, आचमन और तपस्या करेंगे.
बैठक बाद उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद किन्नर समाज के साधु-संत इस प्रकार संगठित रूप से शिप्रा स्नान में शामिल होंगे, जो किन्नर समाज के लिए गर्व का विषय है. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा सिंहस्थ को लेकर की जा रही तैयारियों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जिस तरह से व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है, उससे साधु-संत समाज में संतोष का माहौल है.
आरोपों को बताया निराधार
उन्होंने आगे कहा कि किन्नर समाज को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की जाती है, जबकि किन्नर समाज भी उसी तरह विविधता से भरा हुआ है जैसे सामान्य समाज में अलग-अलग धर्मों के लोग होते हैं. किन्नर समाज सदैव सनातन परंपरा और आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ा रहा है. उन्होंने किन्नर अखाड़े को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जरूरत पड़ने पर कानून और सरकार का सहारा लिया जाएगा.
किन्नर अखाड़े पर चर्चा
बैठक में देशभर से आए किन्नर संतों और साधु-संतों के साथ सिंहस्थ की तैयारियों और किन्नर अखाड़े की भूमिका को लेकर चर्चा की गई. साथ ही बैठक में किन्नर अखाड़े में दो नए महामंडलेश्वर बनाए गए है.
उन्होंने कहा कि सिंहस्थ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन में किन्नर अखाड़े की भागीदारी समाज में समरसता आध्यात्मिक परंपरा को मजबूत करने का काम करेगी.
रिपोर्टः अनिमेष सिंह, उज्जैन
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