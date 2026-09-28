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सिंहस्थ 2028: उज्जैन में मुस्लिम समुदाय की अनूठी पहल, सड़क चौड़ीकरण के लिए खुद हटाया शाही मस्जिद का हिस्सा

महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियां जोरों पर हैं।. इसकी व्यवस्थाओं में हर समुदाए बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा है. लोग विकास कार्यों के लिए खुद आगे आकर अपने घरों-धर्मस्थलों को हटा रहे हैं. दूसरी ओर, उज्जैन प्रशासन और शहर काजी ने भी आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 28, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 04:52 PM IST
सिंहस्थ 2028: उज्जैन में मुस्लिम समुदाय की अनूठी पहल, सड़क चौड़ीकरण के लिए खुद हटाया शाही मस्जिद का हिस्सा

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