/सिंहस्थ 2028: उज्जैन में मुस्लिम समुदाय की अनूठी पहल, सड़क चौड़ीकरण के लिए खुद हटाया शाही मस्जिद का हिस्सा

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सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की तैयारियों के बीच उज्जैन से कौमी एकता और जनभागीदारी की एक अनोखी मिसाल सामने आई है. शहर के मास्टर प्लान के तहत मार्गों के चौड़ीकरण में सहयोग देते हुए मुस्लिम समुदाय ने छत्री चौक स्थित ऐतिहासिक शाही मस्जिद के आगे आ रहे हिस्से को खुद ही हटाना शुरू कर दिया. प्रशासन और स्थानीय मुस्लिम धर्मावलंबियों के बीच बनी आपसी सहमति के बाद उठाए गए इस कदम की सराहना हो रही है.
बता दें कि महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियां और व्यवस्थाओं में हर समुदाए बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा है. लोग विकास कार्यों के लिए खुद आगे आकर अपने घरों-धर्मस्थलों को हटा रहे हैं. वहीं, मामले में अफवाहों को खारिज करते हुए कलेक्टर रोशन सिंह और शहर काजी ने सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने और शहर के विकास में सहयोग की अपील की है.
उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह ने क्या बताया?
इसे लेकर उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह ने कहा कि 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होना है. बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निर्माण कार्य चल रहे हैं, मास्टर प्लान के हिसाब से मार्गों का चौड़ीकरण चल रहा है. इसमें अच्छी बात यह है कि सभी धर्म-समुदाय के लोग स्वतः इसमें अपना योगदान दे रहे हैं. उनके मकान, धर्मस्थल जो भी बीच में आ रहे हैं, उन्हें वे स्वतः हटा रहे हैं. इसी क्रम में छत्री चौक पर आज शाही मस्जिद का हिस्सा समुदाय द्वारा स्वतः हटाया जा रहा है. मैं सभी से अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था बनाए रखें.
अफवाहों पर ध्यान न दें
वहीं, उज्जैन शहर काजी खली कुर्रे रहमान ने मस्जिद का मामला रात में ही आपसी सहमति से सुलझ गया था. ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जिसके लिए किसी को वहाँ जाने की आवश्यकता हो. जिस कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया गया है, उसे पूरा किया जा रहा है. सभी से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और अफवाहों के कारण घर से बाहर निकलकर अनावश्यक रूप से मौके पर न जाएं.