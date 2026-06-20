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Ujjain Simhastha 2028: उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को लेकर प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण अब धार्मिक और राजनीतिक चर्चा का का विषय बन गई है. शहर के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे विकास कार्यों के बीच धार्मिक स्थलों के प्रभावित होने की आशंका ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. जुम्मे की नमाज के बाद छत्री चौक स्थित शाही मस्जिद में मीडिया से चर्चा करते हुए शहर काजी खलीकुर्रहमान ने प्रशासन को निष्पक्ष कार्रवाई की नसीहत दी. उन्होंने कहा, 'चश्मे के नंबर बराबर होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक की नजर कमजोर रहे और दूसरे की तेज हो जाए.' काजी ने कार्रवाई में पारदर्शिता की मांग उठाई.
वहीं शहर काजी का कहना है कि उनका मुद्दा केवल मस्जिदों या मजारों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि चौड़ीकरण के दौरान किसी एक समुदाय के धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई होती है और दूसरे को छोड़ दिया जाता है तो इसे न्यायसंगत नहीं माना जाएगा. काजी ने पुरानी परियोजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिम समाज पहले भी नुकसान झेल चुका है. उन्होंने प्रशासन से स्पष्ट नीति अपनाने की अपील करते हुए कहा कि 'अगर कार्रवाई निष्पक्ष होगी तो समाज उसका सम्मान करेगा, लेकिन पक्षपात हुआ तो असंतोष बढ़ सकता है.'
काजी के बयान पर BJP की प्रतिक्रिया
शहर काजी के इस बयान पर भाजपा नेता जयंत सिंह गौर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सिंहस्थ और सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं के तहत शहर के कई मंदिर पहले ही हटाए जा चुके हैं या उन्हें अन्य स्थानों पर विस्थापित किया गया है. जयंत सिंह गौर का कहना है कि, 'जब महाकाल मार्ग, हरिफाटक रोड और अन्य क्षेत्रों में मंदिर हटाए जा रहे थे तब किसी ने आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अब मस्जिदों की बात आते ही सवाल उठाए जा रहे हैं.' उन्होंने दावा किया कि प्रशासन सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहा है.
धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप
वहीं बीजेपी नेता ने शहर काजी पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को धार्मिक चश्मे से देखने के बजाय शहरहित में देखा जाना चाहिए. गौर ने प्रशासन से मामले की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, 'उज्जैन को मिलने वाली विकास परियोजनाओं का लाभ सभी नागरिकों को मिलेगा, इसलिए निर्माण कार्यों में अनावश्यक बाधाएं नहीं आनी चाहिए.' सिंहस्थ-2028 को लेकर चल रहे विकास कार्यों के बीच अब यह मुद्दा शहर में चर्चा और राजनीतिक बयानबाजी का केंद्र बन गया है.
जानिए क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि सिंहस्थ 2028 को देखते हुए उज्जैन में कई विकास परियोजनाएं प्रस्तावित हैं. इनमें सड़क चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने और निर्माण कार्यों की योजना शामिल है. इसी प्रक्रिया के तहत कुछ धार्मिक स्थलों के प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर चिंता बढ़ी है. शहर काजी ने प्रशासन से अपील की कि किसी भी कार्रवाई से पहले सभी पक्षों से संवाद किया जाए और स्पष्ट नीति बनाई जाए. उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई निष्पक्ष और सभी पर समान रूप से लागू होगी तो समाज उसका सम्मान करेगा. लेकिन अगर पक्षपात हुआ तो लोगों में असंतोष बढ़ सकता है.
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