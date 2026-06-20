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काजी के बयान से बढ़ गया विवाद, बीजेपी ने खड़े किए सवाल, मंदिर हटे तब क्यों नहीं उठाई आवाज?

Shahr Qazi Statement: उज्जैन में सिंहस्थ-2028 के लिए सड़क चौड़ीकरण को लेकर विवाद बढ़ गया है. शहर काजी ने धार्मिक स्थलों पर समान कार्रवाई की मांग की. वहीं बीजेपी नेता शहर काजी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 20, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:04 PM IST
काजी के बयान से बढ़ गया विवाद, बीजेपी ने खड़े किए सवाल, मंदिर हटे तब क्यों नहीं उठाई आवाज?
Image Credit: Shahr Qazi Statement

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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