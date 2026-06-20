जानिए क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि सिंहस्थ 2028 को देखते हुए उज्जैन में कई विकास परियोजनाएं प्रस्तावित हैं. इनमें सड़क चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने और निर्माण कार्यों की योजना शामिल है. इसी प्रक्रिया के तहत कुछ धार्मिक स्थलों के प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर चिंता बढ़ी है. शहर काजी ने प्रशासन से अपील की कि किसी भी कार्रवाई से पहले सभी पक्षों से संवाद किया जाए और स्पष्ट नीति बनाई जाए. उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई निष्पक्ष और सभी पर समान रूप से लागू होगी तो समाज उसका सम्मान करेगा. लेकिन अगर पक्षपात हुआ तो लोगों में असंतोष बढ़ सकता है.