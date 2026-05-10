सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं को मिलेगा ठंडा और शुद्ध पानी, MP स्टेट एग्रो की पहल, CM ने की तारीफ

Solar Water Tanker: उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच एमपी स्टेट एग्रो द्वारा एक अनोखा 'जीआई वॉटर टैंकर' तैयार किया गया है, जो बिना बिजली और पेट्रोल के केवल सूर्य ऊर्जा से संचालित होगा और श्रद्धालुओं को ठंडा व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगा. भीषण गर्मी और करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इस तकनीक को काफी उपयोगी माना जा रहा है.

एमपी स्टेट एग्रो उज्जैन संभाग के क्षेत्र प्रबंधक पवन परमार ने बताया कि यह 5000 लीटर क्षमता वाला विशेष टैंकर है. इसके ऊपर करीब 535 वॉट क्षमता का सोलर पैनल लगाया गया है, जिससे आरओ-यूवी सिस्टम और चिलर सिस्टम संचालित होते हैं. उन्होंने बताया कि टैंकर में सबसे पहले पानी को आरओ और यूवी तकनीक से शुद्ध किया जाता है, इसके बाद चिलर सिस्टम के जरिए पानी को ठंडा किया जाता है. पानी इतना ठंडा हो जाता है कि वह फ्रिज में रखी बोतल जैसा महसूस होता है. खास बात यह है कि पूरे सिस्टम में किसी अतिरिक्त ऊर्जा यानी बिजली, पेट्रोल या अन्य ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता.

टैंकर की क्षमता 5000 लीटर है

पवन परमार के मुताबिक टैंकर की क्षमता 5000 लीटर है. सामान्य तौर पर एक व्यक्ति के हिसाब से यह हजारों लोगों की प्यास बुझा सकता है. इस टैंकर का उपयोग सार्वजनिक कार्यक्रमों, कृषि मेलों और बड़े आयोजनों में किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि हाल ही में मंदसौर, रायसेन और नरसिंहगढ़ में आयोजित कृषि मेलों में भी इस मॉडल को प्रदर्शित किया गया था. वहां मुख्यमंत्री ने भी इस नवाचार को देखा और इसकी सराहना करते हुए आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया.

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श्रद्धालुओं के लिए वरदान साबित होगा सोलर वाटर टैंक

एमपी स्टेट एग्रो का मानना है कि सिंहस्थ 2028 में करोड़ों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे. ऐसे में गर्मी के मौसम में श्रद्धालुओं को शुद्ध और ठंडा पानी उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा. इसी को ध्यान में रखते हुए इस सोलर वॉटर टैंकर को तैयार किया गया है. करीब 4.80 लाख रुपए की लागत से तैयार यह टैंकर आने वाले समय में सिंहस्थ की व्यवस्थाओं का अहम हिस्सा बन सकता है।

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