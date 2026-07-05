Simhastha 2028: सड़क चौड़ीकरण से प्रभावितों को बड़ी राहत, अब खुद नगर निगम खरीदेगा TDR, MIC की बैठक में बड़ा फैसला

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Ujjain News: उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्यों से प्रभावित लोगों को बड़ी राहत देने वाला फैसला नगर निगम की मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की बैठक में लिया गया. महापौर मुकेश टटवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि अब सड़क चौड़ीकरण के दौरान प्रभावित परिवारों को मिलने वाले ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) को नगर निगम स्वयं खरीदेगा.
चौड़ीकरण से प्रभावित लोगों को बड़ी राहत
अब तक जिन लोगों को टीडीआर मिलता था, उनमें से कई इसका उपयोग नहीं कर पाते थे. किसी के पास दूसरी जमीन नहीं होती थी, किसी को अतिरिक्त निर्माण की जरूरत नहीं होती थी, तो कई लोगों को टीडीआर खरीदने वाला भी नहीं मिलता था. ऐसे में यह अधिकार केवल कागजों तक सीमित रह जाता था. नगर निगम के इस फैसले से अब प्रभावित लोगों को टीडीआर बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें सीधे आर्थिक लाभ मिल सकेगा.
क्या है TDR?
टीडीआर (ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स) ऐसी व्यवस्था है, जिसमें सड़क या अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए किसी की जमीन या मकान का हिस्सा लिए जाने पर उसके बदले अतिरिक्त निर्माण का अधिकार दिया जाता है. इस अधिकार का उपयोग दूसरी जगह निर्माण में किया जा सकता है या इसे किसी अन्य व्यक्ति को बेचा जा सकता है. अब नगर निगम खुद इसे खरीदेगा, जिससे प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी. बैठक में इसके अलावा सिंहस्थ-2028 के तहत सड़क और अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए करीब 200 करोड़ रुपये का ऋण लेने, प्रधानमंत्री आवास योजना की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 15 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता लेने, विभिन्न सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं तथा निगम की भूमि पर सीएनजी पंप संचालित करने के प्रस्तावों पर भी अनुशंसा की गई.
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