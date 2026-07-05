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Simhastha 2028: सड़क चौड़ीकरण से प्रभावितों को बड़ी राहत, अब खुद नगर निगम खरीदेगा TDR, MIC की बैठक में बड़ा फैसला

Ujjain News: उज्जैन नगर निगम की एमआईसी बैठक में फैसला लिया गया कि सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित लोगों के टीडीआर अब निगम खुद खरीदेगा. इस निर्णय से प्रभावित परिवारों को राहत मिलने के साथ विकास कार्यों में भी तेजी आने की उम्मीद है.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Pooja
Published: Jul 05, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:03 PM IST
Simhastha 2028: सड़क चौड़ीकरण से प्रभावितों को बड़ी राहत, अब खुद नगर निगम खरीदेगा TDR, MIC की बैठक में बड़ा फैसला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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