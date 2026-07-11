ट्रेन से हो रही ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़, उज्जैन स्टेशन पर लाखों की एमडी ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार

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रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) इंदौर के एक संयुक्त ऑपरेशन में उज्जैन रेलवे स्टेशन पर ड्रग्स की तस्करी की एक बड़ी कोशिश नाकाम कर दी गई. ऑपरेशन "नार्कोस" के तहत चलाए गए इस ऑपरेशन में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया और लगभग ₹10 लाख कीमत की 80 ग्राम MD ड्रग्स जब्त की गई. जानकारी के अनुसार वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त अमित प्रकाश मिश्रा के निर्देश पर उज्जैन RPF को NCB इंदौर से जयपुर-मनारगुडी एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22673) के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी के बारे में जानकारी मिली थी. यह जानकारी मिलने पर जब ट्रेन उज्जैन पहुंची तो RPF की टीम ने कोच S-1 की सघन तलाशी ली.
NCB और RPF की बड़ी कार्रवाई
जांच के दौरान एक संदिग्ध युवक मिला जिसके पास पिट्ठू बैग था. पूछताछ करने पर उसने अपनी पहचान राजस्थान के जोधपुर जिले के डांगियावास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले पीथावास गांव के निवासी राजू विश्नोई के तौर पर बताई. बैग की तलाशी लेने पर उसमें 80 ग्राम MD ड्रग्स मिली. इसके बाद NCB इंदौर की टीम को मौके पर बुलाया गया और कानूनी औपचारिकताओं के अनुसार जब्ती और गिरफ्तारी की संयुक्त कार्रवाई की गई.
10 लाख बताई जा रही कीमत
इंटरनेशनल मार्केट में जब्त की गई MD ड्रग्स की अनुमानित कीमत लगभग ₹10 लाख बताई जा रही है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (इंदौर ज़ोनल यूनिट) ने NDPS एक्ट, 1985 की धाराओं 8, 22 और 29 के तहत आरोपी के खिसाफ मामला (क्राइम नंबर 04/2026) दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.
जांच में जुटी टीम
प्रारंभिक जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस तक पहुंचाया जाना था. जांच एजेंसियां आरोपी से उसके नेटवर्क और तस्करी में शामिल संभावित साथियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ कर रही हैं. रेलवे नेटवर्क के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने की सुरक्षा एजेंसियों की कोशिशों में इस ऑपरेशन को एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.