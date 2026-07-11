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ट्रेन से हो रही ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़, उज्जैन स्टेशन पर लाखों की एमडी ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार

Ujjain News: उज्जैन रेलवे स्टेशन पर एक संयुक्त ऑपरेशन में RPF और NCB (इंदौर) ने ड्रग्स की तस्करी की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया. 'ऑपरेशन नारकोस' के तहत जयपुर–मनारगुडी एक्सप्रेस के कोच S-1 की तलाशी के दौरान जोधपुर (राजस्थान) के रहने वाले राजू बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 11, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:38 PM IST
ट्रेन से हो रही ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़, उज्जैन स्टेशन पर लाखों की एमडी ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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