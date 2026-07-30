सिंहस्थ-2028 से पहले उज्जैन को बड़ी सौगात, 15 करोड़ की लागत से बनेगा सर्प उद्यान, सीएम का ऐलान

इतने प्रजाति के होंगे सांप

सर्प उद्यान में भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों के सांपों को प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप सुरक्षित रखा जाएगा. इनमें प्रमुख रूप से इंडियन कोबरा (नाग), किंग कोबरा, कॉमन करैत, रसेल्स वाइपर, सॉ-स्केल्ड वाइपर, इंडियन रॉक पाइथन (अजगर), रैट स्नेक (धामन), चेकर्ड कीलबैक (जल सांप), ग्रीन वाइन स्नेक और कैट स्नेक सहित कई विषैले और विषहीन सर्पों की प्रजातियों को प्रदर्शित करने की योजना है. इनके व्यवहार, संरक्षण और पर्यावरणीय महत्व की जानकारी भी डिजिटल माध्यम से पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा, सर्प उद्यान में आधुनिक ग्लास एनक्लोजर, इंटरप्रिटेशन सेंटर, रेस्क्यू एवं उपचार सुविधा, शैक्षणिक प्रदर्शनी, बच्चों के लिए जागरूकता क्षेत्र और प्रशिक्षित विशेषज्ञों की व्यवस्था प्रस्तावित है. वन विभाग का उद्देश्य सांपों के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करना, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना और वन्यजीवों के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच विकसित करना है.