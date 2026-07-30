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सिंहस्थ-2028 से पहले उज्जैन को बड़ी सौगात, 15 करोड़ की लागत से बनेगा सर्प उद्यान, सीएम का ऐलान

Ujjain Snake Park News: सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के बीच उज्जैन में 15 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सर्प उद्यान बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्थल का निरीक्षण किया. यह परियोजना वन्यजीव संरक्षण, पर्यटन, शोध और जनजागरूकता को बढ़ावा देने के साथ शहर को नई पहचान देगी.

Written ByAnimesh SinghEdited ByManish kushawah
Published: Jul 30, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:41 PM IST
सिंहस्थ-2028 से पहले उज्जैन को बड़ी सौगात, 15 करोड़ की लागत से बनेगा सर्प उद्यान, सीएम का ऐलान
Image Credit: AI Generated Images

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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