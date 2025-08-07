Ujjain Snake Park: महाकाल की नगरी में बनेगा नागलोग, श्रद्धालु बिल्कुल पास से कर सकेंगे किंग कोबरा जैसे सांपों के दर्शन!

Ujjain Snake Park: बाबा महाकाल की नगरी में दर्शन पूजन करने आने वाले भक्तों को बहुत जल्द हाईटेक स्नेक पार्क में घूमने को मिलेगा. यहां आने वाले पर्यटकों को किंग कोबरा, मगरमच्छ, छिपकली व अन्य सरिसृप पास से देखने को मिलेगा. साथ ही इससे जुड़ी अन्य जानकारियां भी मिलेंगी. उज्जैन में एमपी का पहला ऐसा हाईटेक स्नैक पार्क बनाया जाएगा, जहां एक जगह पर 50 तरह के सांप दिखेंगे.

दरअसल, उज्जैन के बसंत विहार में अत्याधुनिक सरिसृप पार्क बनाया जाएगा. इसके लिए स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा टेंडर जारी किया गया है. यह पार्क न सिर्फ मनोरंजन का केंद्र होगा, बल्कि सरीसृपों के संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगा. इस वपार्क को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है, पर्यटकों को सांपों की 50 से ज्यादा प्रजातियों को नजदीक से देखने और उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा.

पास से देख पाएंगे किंग कोबरा जैसे सांप

इस पार्क में किंग कोबरा जैसे खतरनाक सांपों से लेकर विदेशों में पाई जाने वाली दुर्लभ-दुलर्भ प्रजातियों के सांप भी रखे जाएंगे. यहां आने वाले सैलानी न सिर्फ किंग कोबरा जैसे खतरनाक सांप ही पास से देखेंगे, बल्कि उन्हें मगरमच्छ, छिपकली समेत अन्य सरीसृपों को भी पास से देखने का मौका मिलेगा.

20 से अधिक जीवित सांप

यह अत्याधुनिक स्नेक पार्क बसंत विहार में बनाया जाएगा, जिसमें 20 से अधिक प्रजातियों के जीवित सांप रखे जाने की योजना है. यह पार्क सिर्फ पर्यटकों के देखने के लिए नहीं बनाया जा रहा, बल्कि यहां रेपटाइल रिसर्च का काम भी किया जाएगा. ताकि उनके सरंक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे. यही नहीं यहां सांपों के काटने पर दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा और बचाव के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी.

जानिए उद्देश्य

बताते चले कि उज्जैन में भारत का पहला रिसर्च बेस्ड स्नेक इंफोटेनमेंट पार्क तैयार किया जा रहा है. जिसका उद्देश्य लोगों में सांपों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है. इस हाईटेक स्नैक पार्क के खुल जाने से यहां महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले भक्त भी जाएंगे. इससे उज्जैन में पर्यटन को एक नई दिशा मिलेगी. इससे उज्जैन धार्मिक स्थल के साथ-साथ शैक्षिक और रोमांचक स्थल भी बन जाएगा.

