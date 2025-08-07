Ujjain Snake Park: महाकाल की नगरी में बनेगा नागलोग, श्रद्धालु बिल्कुल पास से कर सकेंगे किंग कोबरा जैसे सांपों के दर्शन!
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2870825
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

Ujjain Snake Park: महाकाल की नगरी में बनेगा नागलोग, श्रद्धालु बिल्कुल पास से कर सकेंगे किंग कोबरा जैसे सांपों के दर्शन!

MP Snake Tourism: उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को हाईटेक स्नेक पार्क में भी घूमने का मौका मिलेगा. यहां श्रद्धालुओं को किंग कोबरा जैसे खतरनाक सांप से लेकर मगरमच्छ तक को बिल्कुल पास से देखने का मौका मिलेगा. अत्याधुनिक स्नेक पार्क को बसंत विहार में बनाया जा रहा है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 07, 2025, 01:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Ujjain Snake Park: बाबा महाकाल की नगरी में दर्शन पूजन करने आने वाले भक्तों को बहुत जल्द हाईटेक स्नेक पार्क में घूमने को मिलेगा. यहां आने वाले पर्यटकों को  किंग कोबरा, मगरमच्छ, छिपकली व अन्य सरिसृप पास से देखने को मिलेगा. साथ ही इससे जुड़ी अन्य जानकारियां भी मिलेंगी. उज्जैन में एमपी का पहला ऐसा हाईटेक स्नैक पार्क बनाया जाएगा, जहां एक जगह पर 50 तरह के सांप दिखेंगे.

दरअसल, उज्जैन के बसंत विहार में अत्याधुनिक सरिसृप पार्क बनाया जाएगा. इसके लिए स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा टेंडर जारी किया गया है. यह पार्क न सिर्फ मनोरंजन का केंद्र होगा, बल्कि सरीसृपों के संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगा. इस वपार्क को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है, पर्यटकों को सांपों की 50 से ज्यादा प्रजातियों को नजदीक से देखने और उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा.

पास से देख पाएंगे किंग कोबरा जैसे सांप 
इस पार्क में किंग कोबरा जैसे खतरनाक सांपों से लेकर विदेशों में पाई जाने वाली दुर्लभ-दुलर्भ प्रजातियों के सांप भी रखे जाएंगे. यहां आने वाले सैलानी न सिर्फ किंग कोबरा जैसे खतरनाक सांप ही पास से देखेंगे, बल्कि उन्हें मगरमच्छ, छिपकली समेत अन्य सरीसृपों को भी पास से देखने का मौका मिलेगा. 

20 से अधिक जीवित सांप
यह अत्याधुनिक स्नेक पार्क बसंत विहार में बनाया जाएगा, जिसमें 20 से अधिक प्रजातियों के जीवित सांप रखे जाने की योजना है. यह पार्क सिर्फ पर्यटकों के देखने के लिए नहीं बनाया जा रहा, बल्कि यहां  रेपटाइल रिसर्च का काम भी किया जाएगा. ताकि उनके सरंक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे. यही नहीं यहां सांपों के काटने पर दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा और बचाव के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. 

जानिए उद्देश्य
बताते चले कि उज्जैन में भारत का पहला रिसर्च बेस्ड स्नेक इंफोटेनमेंट पार्क तैयार किया जा रहा है. जिसका उद्देश्य लोगों में सांपों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है. इस हाईटेक स्नैक पार्क के खुल जाने से यहां महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले भक्त भी जाएंगे. इससे उज्जैन में पर्यटन को एक नई दिशा मिलेगी. इससे उज्जैन धार्मिक स्थल के साथ-साथ शैक्षिक और रोमांचक स्थल भी बन जाएगा.

सोर्स- पत्रिका

ये भी पढ़ें- उज्जैन के बुजुर्गों को खुशखबरी: तीर्थ दर्शन यात्रा के तहत चलेगी स्पेशल ट्रेन, करिए आवेदन

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. उज्जैन की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

UjjainSnake Tourism

Trending news

Ujjain
महाकाल की नगरी में बनेगा नागलोग, श्रद्धालु पास से कर देखेंगे किंग कोबरा जैसे सांप
chhattisgarh news
बिजली हाफ योजना में संशोधन का विरोध, कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, फायदा देने की मांग
chhattigarh news
छत्तीसगढ़ में तेजी पकड़ेगी सिंचाई परियोजनाएं , CM विष्णुदेव साय ने समीक्षा के बाद दि
Bilaspur
बिलासपुर-रायपुर रोड पर यहां प्लाट लेने से पहले हो जाएं सावधान, सरकार जब्त करेगी जमीन
balod news
सावन में चमत्कार! बालोद में चावल हटाते समय हुए महादेव के दर्शन! दौड़कर आएं BJP नेता
dewas news
23 साल बाद इंदिरा सागर बांध बनाने वाली कंपनी पर एक्शन,खंडवा में NHDC ऑफिस में कुर्की
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
Viral News
बत्तमीजी नहीं..., हमारी लड़की सच बोल रही की झूठ, जब TC ने महिला से पूछा आप गरम क्यों
mandla news
हथकरघा बना हुनर का हथियार, मंडला में नशेड़ी युवा शराब की जगह बना रहें महंगी साड़ियां
damoh
जामा मस्जिद में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश, मुस्लिमों ने जताई पुलिस पर आपत्ति
;