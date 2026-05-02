उज्जैन की 'काशी' के लिए आगे आए सोनू सूद, इंस्टा पर जारी किया भावुक वीडियो; 15 करोड़ के इंजेक्शन के लिए मांगी मदद

Sonu Sood foundation helps Ujjain baby: फिल्म स्टार सोनू सूद एक बार फिर चर्चाओं में घिरे हुए हैं. इस बार वे एक 5 महीने की मासूम को मदद करने के लिए आगे आए हैं. उज्जैन की 5 महीने की मासूम दुर्लभ जेनेटिक बीमारी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप-1से जूझ रही है. इस बीमारी के इलाज के लिए मासूम को 15 करोड़ के जीन थेरेपी इंजेक्शन की जरूरत है, जो भारत में कहीं भी उपलब्ध नहीं है. परिवार ने फंड रेज करना शुरू किया है जिसके लिए सोनू सूड भी बेटी को बचाने के लिए आगे आए है और लोगों से मदद करने की अपील की है.

सोनू सूद ने वीडियो जारी कर मांगी मदद

सोनू सूद ने अपने इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर कर कहा है कि, उज्जैन की 5 साल की मासूम काशी दुबे पुरिया स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप-1से जूझ रही है जिसके इलाज के लिए 15 करोड़ का इंजेक्शन लगता है. हमने पीछले कई सालों से इस इंजेक्शन का इंतजाम किया है, सभी ने मिलकर अपना-अपना योदगान दिया है और पैसे इक्ट्ठा किए. इंदौर और दिल्ली से भी ऐसा ही एक केस सामने आया था जहां मासूमों को मदद पहुंचाई गई थी. अब एक बार फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम काशी को मदद करने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आए. एक्टर ने आगे कहा कि आप सभी से जितना बन पाता है जितनी मदद हो सकती है प्लीज करें. उन्होंने आगे कहा कि डिटेल्स नीचे शेयर की गई है. इस बच्ची को नई जान और जीवन देने के लिए सूद फाउनडेशन भी जी तोड़ मेहनत करेगी ताकी काशी के माता-पिता को उनकी बच्ची सही हालत में मिल सके.

एक दिन में एक लाख रुपए जमा

मिली जानकारी के अनुसार, सूद फाउनडेशन ने एक दिन में एक लाख रुपए जमा कर लिए हैं और इन पैसों को बच्ची के माता-पिता को सौंप दिया गया है. काशी के माता पिता खुद एक डॉक्टर हैं जिनका नाम डॉ. रोहित दुबे पुरिया और डॉ. प्रकृति दुबे पुरिया है. फिलहाल काशी का इलाज भोपाल एम्स की मेडिसिन एचओडी डॉ. भावना डिगरे की निगरानी में चल रहा है. काशी को जिस इंजेक्शन की जरूरत है उसका नाम जोलजेनस्मा है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 1.72 मिलियन डॉलर है.

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जन्म के बाद ही शुरू हुई परेशानी

काशी के माता-पिता ने बताया कि काशी के जन्म के एक महीने बाद से ही उसके हाथ-पैरों में मूवमेंट नहीं दिख रहे थे. फिजियोथेरेपी कराने के बाद भी कोई सुधार नहीं दिखा तो बाद में ब्लड टेस्ट कराया गया. ब्लड टेस्ट में SMA टाइप-1 नाम की बीमारी की पुष्टि हुई. बता दें कि SMA टाइप-1 एक गंभीर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें मांसपेशियां धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है. समय रहते अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया तो ये आगे जाकर और जानलेवा बन जाती हैं.

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