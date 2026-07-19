15 दिन से बारिश नहीं, उज्जैन में सोयाबीन फसल पर संकट गहराया, किसान कर रहे प्रार्थना

किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर महंगे दामों पर सोयाबीन का बीज खरीदा था. बुवाई के बाद खाद और दवाइयों पर भी हजारों रुपये खर्च किए गए, लेकिन अब बारिश नहीं होने से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है. किसानों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में भी अच्छी बारिश नहीं हुई तो फसल को भारी नुकसान हो सकता है. खेती ही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है और इसी फसल से पूरे साल का खर्च तथा अगली फसल की तैयारी होती है. ऐसे में बारिश नहीं होने से आर्थिक संकट की आशंका भी बढ़ गई है. बारिश की उम्मीद में कई किसान भगवान शिव के मंदिरों में पहुंचकर अच्छी वर्षा की प्रार्थना कर रहे हैं. उनका कहना है कि समय पर होने वाली बारिश ही उनकी फसल और भविष्य दोनों को बचा सकती है.