15 दिन से बारिश नहीं, उज्जैन में सोयाबीन फसल पर संकट गहराया, किसान कर रहे प्रार्थना

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Monsoon 2026: मानसून की शानदार शुरुआत के बाद अब उज्जैन जिले में बारिश का लंबा अंतराल किसानों की चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया है. पिछले करीब 15 दिनों से जिले में अच्छी बारिश नहीं होने के कारण एक माह पहले बोई गई सोयाबीन की फसल पर संकट गहराने लगा है. खेतों में नमी लगातार कम हो रही है और कई स्थानों पर फसल पीली पड़ने के साथ मुरझाने लगी है. किसान आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और अच्छी बारिश की कामना कर रहे हैं.
किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर महंगे दामों पर सोयाबीन का बीज खरीदा था. बुवाई के बाद खाद और दवाइयों पर भी हजारों रुपये खर्च किए गए, लेकिन अब बारिश नहीं होने से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है. किसानों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में भी अच्छी बारिश नहीं हुई तो फसल को भारी नुकसान हो सकता है. खेती ही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है और इसी फसल से पूरे साल का खर्च तथा अगली फसल की तैयारी होती है. ऐसे में बारिश नहीं होने से आर्थिक संकट की आशंका भी बढ़ गई है. बारिश की उम्मीद में कई किसान भगवान शिव के मंदिरों में पहुंचकर अच्छी वर्षा की प्रार्थना कर रहे हैं. उनका कहना है कि समय पर होने वाली बारिश ही उनकी फसल और भविष्य दोनों को बचा सकती है.
एमपी में कब होगी बारिश
इधर, शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन के अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने बताया कि इस वर्ष मानसून की शुरुआत काफी अच्छी रही है और जून-जुलाई में जिले में अब तक 426.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है. हालांकि पिछले 7 से 10 दिनों से बारिश की गतिविधियां कमजोर रही हैं. उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जो धीरे-धीरे पश्चिम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है. इसके प्रभाव से जुलाई के अंतिम दिनों में उज्जैन सहित पश्चिम मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में फिर से अच्छी बारिश होने की संभावना है.
किसान कर रहे इंतजार
उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय मौसम विभाग ने इस वर्ष देश में सामान्य वर्षा का अनुमान जताया है. फिलहाल अल नीनो न्यूट्रल स्थिति में है, लेकिन अगस्त में इसके सकारात्मक होने की संभावना है. यदि ऐसा होता है तो अगस्त और सितंबर में मानसून की गतिविधियां कुछ कमजोर पड़ सकती हैं और सामान्य से कम बारिश दर्ज हो सकती है. फिलहाल किसानों की निगाहें मौसम पर टिकी हैं और सभी को जल्द अच्छी बारिश का इंतजार है.
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