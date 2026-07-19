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15 दिन से बारिश नहीं, उज्जैन में सोयाबीन फसल पर संकट गहराया, किसान कर रहे प्रार्थना

Ujjain Rainfall News: उज्जैन जिले में पिछले 15 दिनों से पर्याप्त बारिश नहीं होने से सोयाबीन की फसल प्रभावित होने लगी है. खेतों की नमी घट रही है और फसल पीली पड़ रही है. मौसम विभाग ने जुलाई के अंतिम दिनों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 19, 2026, 10:04 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:04 PM IST
15 दिन से बारिश नहीं, उज्जैन में सोयाबीन फसल पर संकट गहराया, किसान कर रहे प्रार्थना
Image Credit: ZEE MEDIA

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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