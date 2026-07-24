साबूदाने की खिचड़ी, राजगिरे का हलवा और...सावन में महाकाल मंदिर में हर सोमवार मिलेगा विशेष फलाहार

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सावन और भादो के पवित्र महीने में देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर आते हैं. लंबी दूरी की यात्रा, लाइनों में लगने और व्रत रखने से श्रद्धालुओं की सेहत पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने एक अनोखी और सराहनीय पहल शुरू की है. मंदिर की उप प्रशासक सिम्मी यादव ने बताया कि सावन के महीने में हर सोमवार को मंदिर परिसर में बने अन्नक्षेत्र में व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को खास सात्विक और पौष्टिक 'फलाहार' बांटा जाएगा.
भक्ति और सेहत का अनूठा संगम
इस फलाहारी में मुख्य रूप से पारंपरिक व्यंजन जैसे साबूदाना खिचड़ी, राजगिरा हलवा और स्वादिष्ट आमटी शामिल होंगे. यह पहल श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक पोषण के साथ-साथ जरूरी शारीरिक ऊर्जा भी प्रदान करेगी. व्रत और भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने इस बार श्रद्धालुओं की सेहत और सुविधा पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे व्रत रखने वालों को बहुत लाभ होगा.
सावन में महाकाल मंदिर में हर सोमवार मिलेगा विशेष फलाहार
महाकाल मंदिर की उप प्रशासक सिम्मी यादव ने बताया कि श्रावण महीने के हर सोमवार को अन्नक्षेत्र में भक्तों को मुफ्त में फलाहार प्रसाद (व्रत के दौरान खाया जाने वाला भोजन) बांटा जाएगा. इसमें साबूदाना खिचड़ी, राजगिरा हलवा और आमटी जैसे व्यंजन, साथ ही अन्य सात्विक और पारंपरिक पकवान शामिल होंगे, ताकि व्रत रखने वाले भक्तों को पौष्टिक और संतुलित भोजन मिल सके. इसके अलावा सोमवार के अलावा बाकी दिनों में अन्नक्षेत्र में भक्तों को पूरा मुफ्त भोजन दिया जाएगा जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी और मीठा प्रसाद शामिल होगा.
मंदिर प्रशासन का कहना है कि सावन के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को न केवल आसानी से दर्शन कराना, बल्कि बेहतर सुविधाएं देना भी प्राथमिकता है. इसे ध्यान में रखते हुए भोजन की व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित किया गया है, ताकि श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के साथ-साथ प्रसाद ग्रहण कर अपनी यात्रा को सुखद और यादगार बना सकें.
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