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साबूदाने की खिचड़ी, राजगिरे का हलवा और...सावन में महाकाल मंदिर में हर सोमवार मिलेगा विशेष फलाहार

उज्जैन के विश्व-प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण और भादौ के महीनों में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सेहत और सुविधा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. श्रावण के हर सोमवार को व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को विशेष फलाहार उपलब्ध कराया जाएगा.

Written ByAnimesh SinghEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 24, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:08 PM IST
साबूदाने की खिचड़ी, राजगिरे का हलवा और...सावन में महाकाल मंदिर में हर सोमवार मिलेगा विशेष फलाहार
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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