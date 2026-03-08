महाकाल के दरबार में 'विजयी भव' की गूंज, वर्ल्ड कप फाइनल से पहले टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष जलाभिषेक

T20 World Cup Final-भारत में जब क्रिकेट की चर्चा होती है, तो हर किसी के अंदर जज्बा जाग उठता है. जब खेल के मैदान की उत्सुकता बाहर आती है और जोश चरम पर हो, तो लोगों की उम्मीदें और दुआएं ईश्वर के दरबार तक भी पहुंचती हैं. कुछ ऐसी ही नजारा रविवार को धर्म नगरी उज्जैन में देखने को मिला. भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले टी-20 विश्व कप के खिताबी मुकाबले को लेकर देशबर में उत्साह का सैलाब उमड़ पड़ा है. इस महामुकाबले में भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित करने के लिए विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर के दरबार में विशेष अनुष्ठान और जलाभिषेक किया गया है.

महाकाल की शरण में अरदास

रंगपंचमी के मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ी. मंदिर के पुजारियों ने फाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष पूजा-अर्चना की. मंदिर के पुजारियों ने विशेष मंत्रोच्चार के बीच भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया और उनसे प्रार्थना की कि भारतीय टीम इस बार विश्व विजेना बने. मंदिर के पुजारी ने बताया कि टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष जलाभिषेक किया गया है और बाबा महाकाल से विजय का आशीर्वाद मांगा गया है.

अहमदाबाद में टक्कर, उज्जैन में प्रार्थना

अहमदाबाद में होने वाले टी-20 विश्व कप के फाइनल को लेकर फैंस उत्सुक हैं. भारतीय टीम के फैंस की धड़कनें तेज हैं. उज्जैन पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी इस पूजन ने हिस्सा लिया. मंदिर पहुंची एक महिला श्रद्धालु ने कहा कि हम विशेष रूप से बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आए हैं और हमने टीम इंडिया की जीत के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना की है. वहीं मुजफ्फरनगर से दर्शन के लिए पहुंची महिला श्रद्धालु ने कहा कि हम चाहते हैं कि टीम इंडिया फाइनल मुकाबला जीते. भगवान महाकाल से हमने टीम इंडिया की जीत की प्रार्थना की है.

Add Zee News as a Preferred Source

बगलामुखी मंदिर में हुआ मिर्ची अनुष्ठान

वहीं टीम इंडिया की जीत के लिए उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने बगलामुखी मंदिर में मिर्ची अनुष्ठान कराया. इस अनुष्ठान में 51 बटुकों ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों के चित्र रखकर मिर्ची, सरसों सहित विभिन्न द्रव्यों और पूजन सामग्री से करीब एक घंटे तक पूजा-अर्चना कर टीम इंडिया की विजय की कामना की. सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि रामदास महाराज के सानिध्य में यज्ञ कर माता बगलामुखी से प्रार्थना की गई है कि वह भारतीय टीम को शक्ति दें, ताकि वह विरोधी टीम को पराजित कर अंतिम मुकाबला जीत सके और करोड़ों देशवासियों की इच्छा पूरी हो सके.

यह भी पढ़ें-चूल्हा नहीं, स्टीयरिंग और तोप भी इन्हीं के पास, महिलाएं लिख रहीं सशक्तिकरण की कहानी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!