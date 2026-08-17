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उज्जैन: महाकाल मंदिर परिसर में अफवाह के बाद मची भगदड़, कई श्रद्धालु घायल

उज्जैन के महाकाल मंदिर स्थिर नागचंद्रेश्वर मंदिर में करंट की अफवाह के बाद भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. इस दौरान कतार में खड़े कई श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं.

Written ByPooja
Published: Aug 17, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:13 PM IST
उज्जैन: महाकाल मंदिर परिसर में अफवाह के बाद मची भगदड़, कई श्रद्धालु घायल

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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