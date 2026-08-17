उज्जैन: महाकाल मंदिर परिसर में अफवाह के बाद मची भगदड़, कई श्रद्धालु घायल

महाकालेश्वर मंदिर परिसर के शिखर पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर अपनी अद्भुत और दुर्लभ परंपरा के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके पट साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन 24 घंटे के लिए खोले जाते हैं. मंदिर में 11वीं शताब्दी की परमारकालीन एक अत्यंत दुर्लभ मूर्ति स्थापित है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती 10 फणों वाले शेषनाग के आसन पर विराजमान हैं. माना जाता है कि विश्व में ऐसी प्रतिमा केवल यहीं स्थित है. साल भर बंद रहने और केवल एक दिन दर्शन का अवसर मिलने के कारण ही नागपंचमी के शुभ अवसर पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु एक साथ उज्जैन पहुंचते हैं, जिससे मंदिर परिसर में दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ती है.