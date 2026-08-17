उज्जैन: महाकाल मंदिर परिसर में अफवाह के बाद मची भगदड़, कई श्रद्धालु घायल

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सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी पर उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए लगी कतार में करंट फैलने की अफवाह सामने आई. हरसिद्धि मंदिर चौराहे के पास बैरिकेडिंग वाले इलाके में करंट की बात फैलते ही कतार में खड़े श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. इस दौरान कुछ श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना है. घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.
घटना के बाद अस्पताल ले जाए गए श्रद्धालुओं का इलाज अभी उज्जैन जिला अस्पताल में चल रहा है. डॉक्टरों की एक टीम भर्ती श्रद्धालुओं की जांच और इलाज कर रही है और जिन भी श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसकी स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है.
मध्य प्रदेश | उज्जैन के महाकालेश्वर नाथ चंदेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ जैसी स्थिति के बाद लोगों के घायल होने की खबर है।
दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है: उज्जैन SP प्रदीप शर्मा
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 17, 2026
बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु
सावन महीने के तीसरे सोमवार को उज्जैन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु न केवल भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने, बल्कि नागचंद्रेश्वर मंदिर के विशेष दर्शन के लिए पहुंचे. नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में केवल एक बार ही दर्शन के लिए खुलता है. यही कारण है कि देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु इस दिन उज्जैन आते हैं. एक बार भी सुबह से ही मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई. जैसे-जैसे भीड़ बढ़ी मंदिर के आसपास की सड़कों और दर्शन की व्यवस्था के लिए बनाए गए बैरिकेड वाले इलाकों में भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई.
घायल की मां ने दी जानकारी
अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति की मां मीनू ने बताया, 'यह घटना हरसिद्धि चौराहे पर हुई. जब वह नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, उसी दौरान भगदड़ मची और उनका बेटा बैरिकेड के नीचे दब गए. उनका कहना है कि किसी ने उनकी मदद नहीं की. बाद में एक व्यक्ति उन्हें अस्पताल लेकर आया.'
#WATCH | Madhya Pradesh: Injuries reported after a stampede-like situation among the devotees at Mahakaleshwar Nath Chandreshwar Mandir in Ujjain.
Meenu, mother of a man admitted to hospital says, "This occurred at Harsiddhi Chauraha. He came under a barricade when he was going… pic.twitter.com/cNLuRxWXrO
— ANI (@ANI) August 17, 2026
उज्जैन में एक साथ हो रहे तीन बड़े कार्यक्रम
उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि आज तीन बड़े कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं. भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन शुरू हो गए हैं, जिनके मंदिर के दरवाजे साल में सिर्फ 24 घंटे के लिए खुलते हैं. बैरिकेड्स पर हजारों लोग पहले से ही लाइन में लगे हैं. दूसरी बात, आज सावन के पवित्र महीने का तीसरा सोमवार है, इसलिए बाबा महाकाल के दरबार में 5 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद है. इसके अलावा, भगवान महाकालेश्वर आज अपनी तीसरी नगर यात्रा पर निकलेंगे. यह यात्रा शाम 4 बजे शुरू होगी और इस कार्यक्रम में लगभग 4 से 4.5 लाख लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है.
उज्जैन में 2400 पुलिसकर्मी लगातार 36 घंटे तैनात
एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि उज्जैन में नागपंचमी, सावन का तीसरा सोमवार और महाकाल की तीसरी यात्रा को देखते हुए कुल 2,400 पुलिसकर्मी लगातार 36 घंटे तक ड्यूटी पर तैनात हैं. भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए कर्कराज पार्किंग एरिया से इंतजाम किए गए हैं, जबकि बाबा महाकाल के दर्शन के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर और दूसरे तय जोन से व्यवस्था की गई है. पूरे शहर पर CCTV कैमरों के ज़रिए 24/7 नजर रखी जा रही है और अलग-अलग रास्तों पर 200 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं. साथ ही, दर्शन की पूरी प्रक्रिया पर लगातार नजर रखने के लिए तीन ड्रोन भी तैनात किए गए हैं.
उज्जैन का नागचंद्रेश्वर मंदिर क्यों है खास?
महाकालेश्वर मंदिर परिसर के शिखर पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर अपनी अद्भुत और दुर्लभ परंपरा के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके पट साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन 24 घंटे के लिए खोले जाते हैं. मंदिर में 11वीं शताब्दी की परमारकालीन एक अत्यंत दुर्लभ मूर्ति स्थापित है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती 10 फणों वाले शेषनाग के आसन पर विराजमान हैं. माना जाता है कि विश्व में ऐसी प्रतिमा केवल यहीं स्थित है. साल भर बंद रहने और केवल एक दिन दर्शन का अवसर मिलने के कारण ही नागपंचमी के शुभ अवसर पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु एक साथ उज्जैन पहुंचते हैं, जिससे मंदिर परिसर में दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ती है.
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