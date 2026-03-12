Advertisement
न जेवर पर नजर, न नकदी पर हाथ... घर के बाहर सूख रहे लेडीज अंडरगारमेंट्स लेकर चोर हुआ फरार

Ujjain News-उज्जैन में अजीबोगरीब चोरी का मामला सामने आया है. यहां एक चोर ने घर के बार सूख रहे महिला के अंडरगारमेंट चोरी कर लिए और फरार हो गया. चोरी की यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 12, 2026, 11:22 AM IST
Strange Theft in Ujjain-मध्यप्रदेश के उज्जैन से बेहद की चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने ऐसी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है जिसके बारे सुनकर लोग भी हैरान रह गए. उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र में यह अनोखी चोरी की घटना हुई. यहां ढांचा भवन इलाके में एक चोर ने घर के बाहर रस्सी पर सूख रहे महिला के अंडरगारमेंट ही चोरी कर लिए. यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है. चोरी की घटना का सीसीटीवी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. 

महिला के अंडरमारमेंट लेकर हुआ फरार
दरअसल, चिमनगंज थाना क्षेत्र के ढांचा भवन इलाके में एक घर के बाहर महिला ने रोज की तरह कपड़े धोकर रस्सी पर सुखाने के लिए डाले थे. कपड़े रस्सी पर डले हुए सूख रहे थे. इसी दौरान देर रात एक युवक वहां पहुंच गया. युवक ने पहले इधर-उधर देखा, जब उसे लगा की किसी की उस पर नजर नहीं है तो युवक रस्सी पर टंगे महिला के अंडरगारमेंट लेकर फरार हो गया. 

सीसीटीवी में हुआ कैद
युवक को नहीं पता था कि उसकी सारी करतूत पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक पहले आसपास का मुआयना करता है और फिर तेजी से कपड़े उतारकर वहां से निकल जाता है. सुबह जब महिला ने अपने कपड़े गायब देखे तो आसपास जानकारी ली. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसके बाद इस चोरी का पता चला. 

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज 
पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत चिमनगंज थाना पुलिस में दर्ज कराई है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. हालांकि, इस तरह की अनोखी चोरी को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है.लोग भी हैरान हैं कि आखिर चोर ने पैसे या अन्य सामान छोड़कर सिर्फ महिलाओं के अंडरगारमेंट ही क्यों चोरी किए. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, आरोपी की तलाश की जा रही है.

न जेवर पर नजर, न नकदी पर हाथ, घर के बाहर सूख रहे लेडीज अंडरगारमेंट्स लेकर चोर फरार
