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उज्जैन के छात्र की कनाडा में मौत, CM मोहन यादव ने परिजनों से फोन पर की बात, कलेक्टर-SP पहुंचे घर

Ujjain News: मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने उज्जैन के एक छात्र गुरकीरत सिंह मनोचा के कनाडा में हुए दुखद मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने स्वयं फोन पर परिवार के सदस्यों से बात की.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 17, 2026, 08:11 AM IST
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उज्जैन के छात्र की कनाडा में मौत, CM मोहन यादव ने परिजनों से फोन पर की बात, कलेक्टर-SP पहुंचे घर

Ujjain News: कनाडा में उज्जैन के रहने वाले छात्र गुरकीरत सिंह मनोचा की हत्या से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने फोन पर छात्र के परिवार से बात की और अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के ऐसे होनहार छात्र का असमय निधन अत्यंत दुखद है, और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस कठिन समय में सरकार परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ी है.

CM मोहन यादव ने परिजनों से फोन पर की बात
फ़ोन पर बात करते हुए CM मोहन यादव ने कहा कि देश के एक होनहार छात्र की असमय मृत्यु से उनका हृदय अत्यंत द्रवित है. उन्होंने शोकाकुल परिवार को आश्वासन दिया कि दिवंगत मनोचा के अंतिम संस्कार के संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार, दोनों की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी. साथ ही उन्होंने प्रशासन को भी निर्देश दिया कि परिवार को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाए.

यह भी पढ़ें: कनाडा में उज्जैन के छात्र की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी जांच जारी, प्रक्रिया पूरी होने पर ही मिलेगा शव

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हर संभव मदद का आश्वासन
इस बीच मुख्यमंत्री के निर्देशों पर कलेक्टर रौशन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा भी उज्जैन में मनोचा परिवार के आवास पर पहुंचे. दिवंगत गुरकीरत मनोचा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अधिकारियों ने परिवार के सदस्यों से मुलाक़ात की और दुख की इस घड़ी में उन्हें सांत्वना दी. कलेक्टर ने परिवार को आश्वासन दिया कि सरकार और प्रशासन की ओर से उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी. इस दौरान परिवार के सदस्यों और परिचितों ने भी दिवंगत मनोचा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

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