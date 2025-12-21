Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3048570
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

आस्था के साथ ज्ञान का संगम बना महाकालेश्वर, विदेशी यूनिवर्सिटी के छात्र कर रहे रिसर्च, मंदिर में छिपे हैं कई रहस्य

Ujjain News: महाकालेश्वर मंदिर अब ग्लोबल रिसर्च का केंद्र बन गया है. विदेशी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहां रिसर्च कर रहे हैं. आर्किटेक्चर और विज़ुअल एनालिसिस पर रिसर्च की जा रही है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 21, 2025, 01:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आस्था के साथ ज्ञान का संगम बना महाकालेश्वर, विदेशी यूनिवर्सिटी के छात्र कर रहे रिसर्च, मंदिर में छिपे हैं कई रहस्य

Mahakaleshwar Temple: उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर अब सिर्फ़ आस्था का केंद्र नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल रिसर्च का विषय बनता जा रहा है. विदेशी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मंदिर के इतिहास, आर्किटेक्चर और आध्यात्मिक महत्व पर रिसर्च कर रहे हैं. वहीं वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट श्रेया हरी महाकाल लोक कॉरिडोर के विस्तार, मंदिर के आर्किटेक्चर और विज़ुअल एनालिसिस पर रिसर्च कर रही हैं. स्वयंभू शिवलिंग, परमार-मराठा आर्किटेक्चरल स्टाइल और पाइनएप्पल जैसे मोटिफ उज्जैन के पुराने ग्लोबल ट्रेड कनेक्शन की ओर इशारा करते हैं, जिससे महाकालेश्वर की इंटरनेशनल पहचान और मज़बूत होती है.

महाकाल लोक के विस्तार और विज़ुअल एनालिसिस 
दरअसल, अवंतिका में बाबा महाकाल का धाम एक ऐसी जगह है जहां न सिर्फ़ भारत से बल्कि पूरी दुनिया से भक्त दर्शन के लिए आते हैं. लेकिन अब महाकालेश्वर मंदिर सिर्फ़ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि ग्लोबल रिसर्च का विषय भी बन रहा है. विदेशी छात्र महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास, वास्तुकला और आध्यात्मिक ऊर्जा पर रिसर्च कर रहे हैं. इनमें से एक वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी की छात्रा श्रेया हरी हैं, जो महाकाल लोक के विस्तार, मंदिर के विज़ुअल एनालिसिस और उसकी वास्तुकला पर गहराई से रिसर्च कर रही हैं.

समय से जुड़ा हुआ है मंदिर
श्रेया ने बताया कि उनकी रिसर्च बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है. वह महाकाल लोक के विस्तार, विज़ुअल एनालिसिस और मंदिर के आर्किटेक्चर पर काम कर रही हैं. महाकालेश्वर मंदिर बहुत पुराना है. इसका मूल रूप परमार शैली में है. हालांकि, पुनर्निर्माण के कारण इसमें मराठा शैली के तत्व भी दिखते हैं, लेकिन इसकी असली मौलिकता बरकरार है. स्वयंभू शिवलिंग, जो प्राकृतिक रूप से बना है और पूरे परिसर में पाए जाने वाले भूमिजा पैटर्न यह बताते हैं कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है. महाकाल नाम ही साफ तौर पर बताता है कि यह मंदिर समय से जुड़ा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह मंदिर स्वयंभू है
श्रेया आगे बताती हैं कि उज्जैन आज भी वह जगह है जहां से कैलेंडर और समय की गणना की जाती है. उन्होंने बताया कि पिछली बार जब वह यहां आई थी, तो उसने भस्म आरती में हिस्सा लिया था. वह अनुभव बहुत सुंदर और अनोखा था. ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों. समय की गणना यहीं से होती है. यह मंदिर स्वयंभू है और सातवीं सदी से लेकर अब तक ग्रंथों और शिलालेखों में इसका लगातार ज़िक्र किया गया है, जिसमें कालिदास जैसे महान साहित्यकार भी शामिल हैं. परमार काल में मंदिर परिसर का विस्तार किया गया था. श्रेया ने एक खास बात बताई कि मंदिर में पाइनएप्पल मोटिव का डिज़ाइन दिखता है. 16वीं-17वीं सदी में अनानास ग्लोबल ट्रेड का प्रतीक था. इससे पता चलता है कि उस समय दूर-दराज के और विदेशी व्यापारी भी महाकालेश्वर मंदिर आते थे.

TAGS

ujjain newsmp news

Trending news

ujjain news
आस्था और ज्ञान का संगम बना महाकालेश्वर, विदेशी यूनिवर्सिटी के छात्र कर रहे रिसर्च
Katni News
कटनी में ऐतिहासिक पहल, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से पहचाने जाएंगे सभी वार्ड...
rajnandgaon
मौत का जिम्मेदार कौन? मजदूर पर अचानक भरभराकर कर गिरी चिमनी, एक की मौत, कई घायल...
ratlam news
ट्रेन बनी डिलीवरी रूम! कोच में ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया, स्वस्थ है बच्चा और..
chhattisgarh news
अरहर ₹8000, मूंग ₹8768...किसानों को केंद्र की बड़ी सौगात, दलहन-तिलहन खरीदी की अनुमति
Dense fog
घने कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार: एमपी में कई ट्रेनें लेट, देखें पूरी लिस्ट
bhopal news
अब ट्रैफिक की NO झंझट! भोपाल में आज से जनता के लिए दौड़ेगी मेट्रो, जानिए रुट
raipur news
यात्रीगण कृपया ध्यान दें ! 4 दिनों तक 21 ट्रेनें रहेंगी रद्द, यात्रा से पहले देखें
road accident
तेज रफ्तार ने मचाया कहर: एमपी में सड़क हादसों ने ली 5 जानें, 10 घायल...
Illegal mining
SECL चिरमिरी की बंद माइंस में माफिया राज! रेत और कोयले का अवैध उत्खनन बेखौफ जारी...